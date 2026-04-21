Danh sách iPhone có thể không được cập nhật iOS 27

Giống như mọi bản cập nhật lớn khác, iOS 27 có thể sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn, các công cụ mới và cập nhật cho các ứng dụng hiện có. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ mới cho thấy không phải tất cả người dùng iPhone chạy iOS 26 đều có thể nhận bản cập nhật sắp tới.

iPhone 11 là một trong bốn mẫu iPhone không có cơ hội lên iOS 27? ẢNH: IDROPNEWS

Theo báo cáo từ nguồn rò rỉ nổi tiếng Instant Digital trên Weibo, có tổng cộng bốn mẫu iPhone nhiều khả năng sẽ không còn nhận được iOS 27, bao gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE thế hệ thứ 2. Trong khi loạt iPhone 11 được ra mắt vào tháng 9.2019, iPhone SE 2 được giới thiệu vào mùa xuân năm 2020.

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là năm có số lượng mẫu iPhone bị loại bỏ nhiều nhất khỏi danh sách hỗ trợ cập nhật iOS mới kể từ sau năm 2022, khi iOS 16 ngừng hỗ trợ cho năm mẫu iPhone.

iPhone cũ sẽ ra sao nếu không thể cập nhật iOS 27?

Dù không được cập nhật lên iOS 27, người dùng các mẫu iPhone nói trên nhiều khả năng vẫn nhận được các bản vá bảo mật cho iOS 26 trong một thời gian nhất định. Việc ngừng cập nhật chỉ đơn giản có nghĩa thiết bị sẽ không còn nhận được các bản cập nhật iOS mới nhất nữa.

Người dùng vẫn có thể sử dụng điện thoại, thực hiện cuộc gọi, cài đặt ứng dụng và làm mọi thứ như bình thường. Tuy nhiên, theo thời gian, các ứng dụng có thể bắt đầu yêu cầu phiên bản iOS mới hơn, có nghĩa một số ứng dụng có thể ngừng cập nhật hoặc hoạt động không đúng cách.

Dĩ nhiên, danh sách iPhone ngừng hỗ trợ iOS 27 nói trên vẫn chỉ là dự đoán. Mặc dù nghe có vẻ đáng tin cậy, nhưng Apple từng có nhiều lần giữ nguyên danh sách iPhone hỗ trợ trong hai năm liên tiếp, đặc biệt với các phiên bản iOS tập trung vào tính ổn định hơn là tính năng mới. Ví dụ, vào năm 2024, Apple vẫn giữ nguyên danh sách các mẫu iPhone chạy iOS 17 khi giới thiệu iOS 18.