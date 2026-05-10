Apple đang phát triển iPhone như 'phim viễn tưởng'?

Một loạt thông tin rò rỉ gần đây tiết lộ chi tiết về ít nhất ba sản phẩm sắp ra mắt của Apple, bao gồm một chiếc iPhone không gian với màn hình 3D, một mặt dây chuyền AI (trí tuệ nhân tạo) và một cặp AirPods Pro có camera hỗ trợ AI. Trong khi mặt dây chuyền AI có thể ra mắt vào năm tới, chiếc iPhone 3D có thể phải đến năm 2030 mới xuất hiện.

Thông tin về chiếc iPhone mới được cung cấp bởi nguồn rò rỉ đáng tin cậy Schrodinger khi cho biết Apple đang phát triển một chiếc "iPhone không gian" với tên mã H1 hoặc MH1. Sản phẩm này sẽ sở hữu màn hình hiển thị 3D, tạo cảm giác chiều sâu chân thực mà không cần đeo kính.

Khác với công nghệ màn hình 3D của những năm 2010, màn hình mới sẽ kết hợp công nghệ theo dõi mắt tiên tiến và khả năng điều khiển chùm tia nhiễu xạ, giúp ánh sáng được hướng về phía mắt người xem thông qua một lớp ảnh ba chiều cấu trúc nano tích hợp vào lớp AMOLED. Kết quả là cảm giác chiều sâu được tạo ra, khiến các vật thể trên màn hình dường như lơ lửng.

Ngoài ra, thông tin rò rỉ cũng cho thấy chiếc iPhone 3D sẽ sử dụng màn hình của Samsung, tích hợp thuật toán được cấp bằng sáng chế giúp người dùng xem các đối tượng từ góc nhìn 360 độ. Khái niệm này tương tự như màn hình không gian 85 inch hiện có của Samsung, nhưng được tối ưu hóa cho màn hình di động nhỏ hơn.

Về hai thiết bị còn lại, phóng viên Mark Gurman từ Bloomberg cho biết mặt dây chuyền AI và AirPods Pro tích hợp camera của Apple đã đạt đến "giai đoạn thử nghiệm nâng cao". Trong số này, mặt dây chuyền AI sẽ là một phụ kiện có kích thước tương đương AirTag, không có màn hình riêng nhưng có camera "luôn hoạt động" và micro để nhận lệnh thoại Siri. Người dùng có thể đeo nó như một chiếc vòng cổ hoặc gắn vào quần áo bằng kẹp và sản phẩm này có thể ra mắt ngay trong năm tới.

Ông Gurman cũng xác nhận Apple đang gần hoàn thiện quá trình phát triển AirPods Pro tích hợp camera. Công ty đã hoàn tất thiết kế, phần cứng và phần mềm, với lịch dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay. Camera trên AirPods Pro mới được thiết kế để cung cấp dữ liệu hình ảnh cho quá trình xử lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI), không phải để chụp ảnh hay quay video cho người dùng.