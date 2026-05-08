Điều gì xảy ra nếu người dùng không bao giờ cập nhật iPhone?

Apple thường phát hành các bản cập nhật iOS lớn vào tháng 9 hằng năm, trong khi các bản sửa lỗi và vá lỗi bảo mật được tung ra liên tục trong suốt cả năm. Tuy nhiên, những bản cập nhật này có thể chiếm nhiều dung lượng lưu trữ, thường từ 7 đến 16 GB. Do đó, người dùng nên cân nhắc dọn dẹp dung lượng lưu trữ trước khi thực hiện cập nhật để giúp chiếc iPhone cũ hoạt động mượt mà hơn.

Khi iPhone sắp hết dung lượng lưu trữ, nhiều người có thể cảm thấy muốn bỏ qua các bản cập nhật iOS. Tuy nhiên, đây là một quyết định sai lầm.

Những rủi ro khi không cập nhật iPhone

Việc không cập nhật có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và bảo mật của iPhone, đồng thời khiến người dùng bỏ lỡ các tính năng mới hữu ích. Mặc dù sự ảnh hưởng có thể không rõ ràng ngay lập tức, nhưng theo thời gian mọi người sẽ nhận thấy sự khác biệt. Một số ứng dụng có thể ngừng hoạt động sau vài năm và các lỗ hổng bảo mật chưa được vá sẽ khiến dữ liệu cá nhân gặp rủi ro.

Apple liên tục nỗ lực phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, đồng thời phát hành các bản vá lỗi cùng với các bản cập nhật. Những bản cập nhật này không chỉ mang đến các tính năng mới mà còn sửa lỗi và cải thiện bảo mật. Chẳng hạn, iOS 26.4 đã giới thiệu các biểu tượng cảm xúc mới và cải thiện độ chính xác của bàn phím, trong khi iOS 26.4.2 tập trung vào việc sửa lỗi và nâng cao bảo mật cho iPhone.

Đặc biệt, các bản cập nhật lớn như iOS 26 đã mang đến nhiều tính năng mới cho ứng dụng Tin nhắn, tích hợp Apple Intelligence và nâng cấp ứng dụng Bản đồ. Nếu không cập nhật iPhone, người dùng sẽ bỏ lỡ những tính năng này. Khi mà các cuộc tấn công mạng gia tăng và các vụ rò rỉ dữ liệu diễn ra thường xuyên, việc sử dụng phiên bản iOS lỗi thời và chưa được vá lỗi là một quyết định không khôn ngoan.

Chính vì vậy, hãy đảm bảo rằng người dùng luôn cập nhật iPhone của mình để bảo vệ dữ liệu và tận hưởng những tính năng mới nhất từ Apple.