CEO tương lai của Apple hé lộ AirPods Pro mới sẽ 'thay đổi thế giới'

CEO sắp nhậm chức của Apple, John Ternus, đã bày tỏ sự tự tin rằng loạt sản phẩm mới của công ty, bao gồm AirPods Pro tích hợp camera, mặt dây chuyền trí tuệ nhân tạo (AI) và kính thông minh, sẽ "thay đổi thế giới" theo đúng nghĩa đen.

AirPods Pro 3 đã trì hoãn ra mắt để chờ đợi một cú bứt phá thực sự

Vào tháng 2, Apple được báo cáo là đang phát triển phiên bản AirPods Pro mới với camera. Đây là thiết kế mà Apple đã được cấp bằng sáng chế vào tháng 7.2025 cho việc sử dụng camera tương tự như máy chiếu điểm của Face ID nhằm phát hiện khoảng cách và lập bản đồ độ sâu 3D, từ đó mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng cho sản phẩm này.

Mới đây, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ thêm chi tiết về AirPods Pro mới khi cho biết thiết bị đang trong giai đoạn xác nhận thiết kế, bước quan trọng trước khi sản xuất hàng loạt.

AirPods Pro với camera sẽ cung cấp thông tin hình ảnh cho Siri, giúp trợ lý giọng nói của Apple hiểu rõ hơn về môi trường xung quanh. Người dùng có thể hỏi Siri về các vật thể gần kề, nhận được lời nhắc ngữ cảnh tốt hơn và hướng dẫn chỉ đường chi tiết hơn. Để bảo đảm quyền riêng tư, đèn LED của thiết bị sẽ sáng lên khi thông tin hình ảnh được truyền đến Siri.

Về thiết kế, AirPods Pro mới có phần thân lớn hơn để chứa camera, nhưng vẫn giữ được hình dáng tương tự như AirPods Pro 3. Mặc dù Apple dự kiến ra mắt sản phẩm này vào đầu năm nay, tuy nhiên việc ra mắt đã bị hoãn lại do những thách thức trong phát triển AI. Hiện tại, với kế hoạch ra mắt Siri kiểu chatbot mới vào tháng 9, AirPods Pro tích hợp camera cũng đang hướng tới việc ra mắt vào mùa thu.

AirPods Pro không phải là duy nhất

Ngoài AirPods Pro, Apple cũng đang phát triển kính thông minh không màn hình dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Kính này sẽ được trang bị camera, micro và loa tích hợp, cho phép người dùng tương tác với Siri một cách dễ dàng. Kính thông minh sẽ có khả năng chụp ảnh, quay video, thực hiện cuộc gọi và theo dõi thông báo.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang thiết kế một mặt dây chuyền hỗ trợ AI có kích thước tương đương với AirTag, hoạt động như một camera luôn bật và tích hợp micro để truyền lệnh đến Siri. Mặc dù có chip tích hợp, mặt dây chuyền này sẽ phụ thuộc nhiều vào iPhone để xử lý các tác vụ.

Trong một cuộc thảo luận nội bộ gần đây, Ternus nhấn mạnh rằng Apple "sắp sửa thay đổi thế giới" một lần nữa, khi so sánh các sản phẩm mới với những sản phẩm mang tính biểu tượng như iPhone và iPod.