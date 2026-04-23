Không chạy theo AI, CEO Apple tương lai đang tính nước cờ lớn hơn

Kiến Văn
23/04/2026 10:37 GMT+7

John Ternus đã thể hiện sự tự tin khi nói về trí tuệ nhân tạo (AI) trong một cuộc họp toàn thể với nhân viên Apple.

Người sẽ thay vị trí Tim Cook làm CEO Apple vào tháng 9 tới cho rằng AI sẽ mang lại "tiềm năng gần như không giới hạn" cho công ty, mở ra những khả năng mới cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, ông Ternus cũng khẳng định Apple sẽ luôn giữ thiết kế làm trọng tâm và bảo vệ bản sắc cốt lõi của mình.

Không chạy theo AI, CEO Apple tương lai đang tính nước cờ lớn hơn - Ảnh 1.

John Ternus giới thiệu chip M4 tại sự kiện ra mắt iPad Pro vào ngày 7.5.2024

ẢNH: APPLE

Ông Ternus sẽ chính thức đảm nhận vị trí CEO vào ngày 1.9.2026, trong khi Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Dù Apple thường tỏ ra thận trọng trong việc áp dụng AI, Ternus đang thể hiện một thái độ lạc quan hơn về công nghệ này. Ông bày tỏ sự hào hứng khi đảm nhận vai trò lãnh đạo vào thời điểm hiện tại, coi đây là giai đoạn thú vị nhất trong sự nghiệp của mình tại Apple.

Đặt cược vào AI theo cách rất 'Apple'

CEO tương lai của Apple sẽ tiếp quản một công ty đang được đánh giá cao về khả năng thực thi AI. Những nhận xét của ông được xem là tín hiệu ban đầu về định hướng mà ông muốn theo đuổi. Tuy nhiên, Ternus cũng nhấn mạnh Apple sẽ không thay đổi bản sắc của mình. Ông cam kết rằng các nỗ lực về quyền riêng tư, bảo mật và môi trường sẽ vẫn được duy trì và sứ mệnh của Apple sẽ không thay đổi dưới sự lãnh đạo của ông.

Ternus dường như muốn gửi đi thông điệp rằng Apple có thể đẩy mạnh ứng dụng AI mà không cần từ bỏ những giá trị cốt lõi đã tạo nên sự khác biệt của công ty trong ngành công nghệ. Đối với một thương hiệu đã khẳng định mình là nơi giao thoa giữa phần cứng, phần mềm, quyền riêng tư và thiết kế công nghiệp, sự đảm bảo này có ý nghĩa quan trọng không kém bất kỳ lời hứa nào về trí tuệ nhân tạo.

Apple thay CEO Tim Cook bằng người làm sản phẩm

Apple bổ nhiệm John Ternus, người làm sản phẩm kỳ cựu để thay Tim Cook dẫn dắt công ty trong kỷ nguyên AI bùng nổ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
