Không chạy theo AI, CEO Apple tương lai đang tính nước cờ lớn hơn

Người sẽ thay vị trí Tim Cook làm CEO Apple vào tháng 9 tới cho rằng AI sẽ mang lại "tiềm năng gần như không giới hạn" cho công ty, mở ra những khả năng mới cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, ông Ternus cũng khẳng định Apple sẽ luôn giữ thiết kế làm trọng tâm và bảo vệ bản sắc cốt lõi của mình.

John Ternus giới thiệu chip M4 tại sự kiện ra mắt iPad Pro vào ngày 7.5.2024 ẢNH: APPLE

Ông Ternus sẽ chính thức đảm nhận vị trí CEO vào ngày 1.9.2026, trong khi Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành. Dù Apple thường tỏ ra thận trọng trong việc áp dụng AI, Ternus đang thể hiện một thái độ lạc quan hơn về công nghệ này. Ông bày tỏ sự hào hứng khi đảm nhận vai trò lãnh đạo vào thời điểm hiện tại, coi đây là giai đoạn thú vị nhất trong sự nghiệp của mình tại Apple.

Đặt cược vào AI theo cách rất 'Apple'

CEO tương lai của Apple sẽ tiếp quản một công ty đang được đánh giá cao về khả năng thực thi AI. Những nhận xét của ông được xem là tín hiệu ban đầu về định hướng mà ông muốn theo đuổi. Tuy nhiên, Ternus cũng nhấn mạnh Apple sẽ không thay đổi bản sắc của mình. Ông cam kết rằng các nỗ lực về quyền riêng tư, bảo mật và môi trường sẽ vẫn được duy trì và sứ mệnh của Apple sẽ không thay đổi dưới sự lãnh đạo của ông.

Ternus dường như muốn gửi đi thông điệp rằng Apple có thể đẩy mạnh ứng dụng AI mà không cần từ bỏ những giá trị cốt lõi đã tạo nên sự khác biệt của công ty trong ngành công nghệ. Đối với một thương hiệu đã khẳng định mình là nơi giao thoa giữa phần cứng, phần mềm, quyền riêng tư và thiết kế công nghiệp, sự đảm bảo này có ý nghĩa quan trọng không kém bất kỳ lời hứa nào về trí tuệ nhân tạo.