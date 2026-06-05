Cài đặt ẩn trên điện thoại Samsung giúp lấy lại tới 19 GB bộ nhớ

Smartphone ngày nay có bộ nhớ trong lớn hơn bao giờ hết, nhưng việc hết dung lượng vẫn là một vấn đề phổ biến, đặc biệt khi người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video và sử dụng các ứng dụng nặng. Nếu đang gặp khó khăn với dung lượng lưu trữ trên điện thoại Samsung, một cài đặt ẩn hứa hẹn có thể thu hồi tới gần 20 GB.

Thủ thuật hữu ích cho những ai thường xuyên chỉnh sửa ảnh và video ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTO-GEEK

Tất cả đến từ một tính năng ẩn trong menu cài đặt của điện thoại Samsung, vốn cho phép người dùng xóa các bản sao lưu (trước khi chỉnh sửa) của ảnh và video mà không ảnh hưởng đến những kỷ niệm quan trọng trên điện thoại.

Mỗi khi người dùng chụp ảnh hoặc quay video và sau đó chỉnh sửa chúng trong ứng dụng Gallery, điện thoại sẽ tự động tạo một bản sao của tệp gốc nhằm giúp người dùng có thể khôi phục lại bản gốc nếu không hài lòng với kết quả chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên chỉnh sửa ảnh và video, người dùng có thể đang sử dụng gấp đôi dung lượng lưu trữ mà không hay biết.

Samsung lưu trữ các tệp gốc ở chế độ nền và nếu người dùng đã chỉnh sửa hàng trăm bức ảnh, có thể có đến hàng ngàn tệp đang chiếm dụng dung lượng quý giá của thiết bị. Tuy nhiên có một cách để xóa những tệp này mà không làm mất đi các phiên bản đã chỉnh sửa.

Cách xóa bản sao lưu chưa chỉnh sửa trên điện thoại Samsung

Để giải phóng dung lượng, người dùng hãy vào menu cài đặt, chọn Device Care > Storage và cuộn xuống cho đến khi thấy mục (pre-edit). Người dùng cũng có thể tìm thấy nó trong Settings > Device Care > Storage > Show More > Other Files.

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Khi đã tìm thấy tùy chọn sao lưu trước khi chỉnh sửa, hãy nhấn vào Select files để xem danh sách tất cả các tệp phương tiện sao lưu ẩn. Ví dụ trên chiếc Galaxy S25 Plus trong thử nghiệm, những tệp này đã chiếm hơn 19 GB dung lượng. Quan trọng là việc này sẽ không xóa ảnh và video đã chỉnh sửa mà chỉ xóa các bản sao gốc ẩn.

Sau khi xem xét danh sách, người dùng có thể chọn từng tệp hoặc nhấn vào nút All để xóa tất cả các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa.

Nếu vẫn cảm thấy thiếu dung lượng lưu trữ, có thể đã đến lúc nâng cấp lên một chiếc điện thoại mới với dung lượng lớn hơn, chẳng hạn như Galaxy S26 Ultra với 512 GB trở lên. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng mọi thứ đã được đồng bộ hóa với Google Photos và xóa bớt dữ liệu không cần thiết trên điện thoại.