Galaxy S26 tăng sức mạnh chỉnh sửa ảnh bằng AI

Nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI (trí tuệ nhân tạo) hiện đã xuất hiện trên thị trường, nhưng không phải tất cả đều mang lại hiệu quả như mong đợi khi chúng đều có một điểm yếu: tính không nhất quán khi áp dụng vào những bức ảnh thực tế. Tuy nhiên, Galaxy S26 đã chứng minh điều ngược lại.

Khi sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh AI trên Galaxy S26, điều ấn tượng nhất trên sản phẩm không phải là những hiệu ứng hình ảnh phi thực tế, mà là độ tin cậy trong việc xử lý các chỉnh sửa cần thiết. Galaxy S26 thực hiện các chỉnh sửa một cách nhanh chóng và hiệu quả mà người dùng không cảm thấy khó khăn khi sử dụng.

Một trong những điểm mạnh của bộ công cụ chỉnh sửa ảnh AI của Samsung là khả năng xử lý các lỗi thường gặp một cách xuất sắc. Thay vì biến một bức ảnh thành một tác phẩm nghệ thuật không thực tế, Galaxy S26 giúp xóa bỏ những chi tiết không mong muốn như ngón tay lộ ra hay các vật thể nhỏ không cần thiết, đồng thời cải thiện phông nền để bức ảnh trở nên hấp dẫn hơn.

Ví dụ, trong một bức chân dung chụp ngoài trời, một lon bia vô tình xuất hiện trong khung hình đã được công cụ xóa AI của Samsung loại bỏ một cách tự nhiên, khiến bức ảnh trông hoàn hảo hơn.

Tương tự, khi chụp một bức ảnh chiếc Galaxy S26 hiển thị danh sách ứng dụng trên Play Store, việc xóa các ngón tay và thay đổi phông nền thành màu "ánh hoàng hôn" đã giúp bức ảnh trở nên thu hút hơn.

Galaxy S26 khiến công cụ chỉnh sửa ảnh truyền thống bị đe dọa

Nếu đã từng sử dụng Canva cho các công việc chỉnh sửa ảnh, người dùng có thể nhận thấy Galaxy S26 mang lại trải nghiệm chỉnh sửa trên smartphone rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian. So với các công cụ tương tự trên các điện thoại Android khác, Galaxy S26 cho thấy độ tin cậy cao hơn, giúp người dùng đạt được kết quả mong muốn ngay từ lần thử đầu tiên.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là hình ảnh chỉnh sửa bằng AI trên Galaxy S26 sẽ được gắn thẻ rõ ràng nhằm cho thấy công cụ AI đã được sử dụng. Đây là điều có thể gây khó chịu cho một số người dùng, đặc biệt khi chỉ thực hiện những chỉnh sửa nhỏ. Dù vậy, thiết lập này là cần thiết để người xem nhận biết rằng bức ảnh đã được chỉnh sửa, đặc biệt khi việc chỉnh sửa có thể thay đổi ý nghĩa của hình ảnh.

Nhìn chung, công cụ chỉnh sửa ảnh AI trên Galaxy S26 không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn sẵn sàng cho việc sử dụng thực tế. Samsung đã nỗ lực để tạo ra một trải nghiệm chỉnh sửa dễ dàng và trực quan, giúp người dùng không chỉ đơn thuần là chỉnh sửa ảnh mà còn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp mắt một cách nhanh chóng và hiệu quả.