Google Photos bổ sung công cụ được chờ đợi từ lâu

Theo thông báo từ Google, các công cụ mới được thiết kế để giúp người dùng điều chỉnh khuôn mặt trong bức ảnh để cảm thấy ưng ý hơn. Mặc dù thú vị, các công cụ mới có thể gây ra nhiều tranh cãi đối với những người theo chủ nghĩa truyền thống, vốn tin rằng khuôn mặt trong ảnh nên "phản ánh diện mạo thật của con người".

Công cụ chỉnh sửa khuôn mặt đang được triển khai dần cho người dùng Google Photos trên Android

Tính năng chỉnh sửa này hiện đã được triển khai chính thức trên ứng dụng Google Photos cho các thiết bị Android. Trong bài đăng trên blog, Google cho biết người dùng có thể áp dụng "những cải thiện tinh tế" như làm mịn kết cấu da, loại bỏ khuyết điểm, làm sáng mắt và làm trắng răng. Để sử dụng, người dùng chỉ cần chạm vào khuôn mặt trong ảnh, chọn các tùy chọn chỉnh sửa như làm mịn, vùng dưới mắt, mống mắt, răng, lông mày hoặc môi và điều chỉnh cường độ theo ý thích.

Được biết, khả năng chỉnh sửa khuôn mặt là tính năng đã được người dùng Google Photos chờ đợi từ tháng 10 năm ngoái. Vào thời điểm đó, các chuỗi mã của Google Photos chỉ ra sự xuất hiện của công cụ chỉnh sửa khuôn mặt, với các thẻ liên quan đến mụn trứng cá, vết thâm và quầng thâm. Đến tháng 12, một số người dùng đã có cơ hội trải nghiệm tính năng này và chia sẻ cái nhìn đầu tiên về giao diện chỉnh sửa.

Google cho biết các công cụ chỉnh sửa ảnh sẽ được triển khai dần trên toàn cầu cho các thiết bị Android có RAM tối thiểu 4 GB và chạy Android 9 trở lên.