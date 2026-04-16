Google sắp giúp giải quyết nỗi lo đầy bộ nhớ trên Android

Việc bộ nhớ điện thoại chạm mốc báo đỏ luôn là nỗi ám ảnh, đặc biệt với những người sử dụng các dòng smartphone Android đời cũ hoặc máy có dung lượng 64/128 GB. Hiểu được tâm lý này, Google đang âm thầm phát triển một tính năng mới đầy hứa hẹn, giúp người dùng dễ dàng chuyển dữ liệu sang máy tính cá nhân mà không cần đến các thiết bị trung gian phức tạp.

Sự trỗi dậy của tính năng Automatic Backup trên nền tảng Android

Theo phát hiện mới nhất từ Android Authority, Google đang thử nghiệm tính năng mang tên Automatic Backup (Sao lưu tự động) ngay bên trong công cụ Quick Share. Đây được xem là bước đi nhằm thu hẹp khoảng cách với hệ sinh thái của Apple - nơi người dùng iPhone từ lâu đã có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu vào máy tính một cách dễ dàng.

Nỗi lo hết bộ nhớ trên Android sắp được giải quyết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Cơ chế hoạt động của tính năng này khá đơn giản nhưng hiệu quả:

Tự động hóa : Người dùng có thể thiết lập để điện thoại tự động sao chép các tệp tin nặng như ảnh, video và âm thanh sang máy tính (PC) khi cùng kết nối mạng.

: Người dùng có thể thiết lập để điện thoại tự động sao chép các tệp tin nặng như ảnh, video và âm thanh sang máy tính (PC) khi cùng kết nối mạng. Giải phóng không gian : Sau khi dữ liệu đã nằm an toàn trên ổ cứng máy tính, người dùng có thể tự tin xóa dữ liệu trên điện thoại để lấy lại không gian lưu trữ mà không lo mất mát.

: Sau khi dữ liệu đã nằm an toàn trên ổ cứng máy tính, người dùng có thể tự tin xóa dữ liệu trên điện thoại để lấy lại không gian lưu trữ mà không lo mất mát. Không phụ thuộc đám mây: Đây là giải pháp tuyệt vời cho những ai không muốn trả phí định kỳ cho Google One hay iCloud.

Vẫn còn những rào cản so với đối thủ Apple

Dù là một bước tiến lớn, nhưng công cụ của Google hiện vẫn còn một số hạn chế so với iPhone. Trong khi Apple cho phép 'đóng gói' toàn bộ hệ điều hành, từ ứng dụng đến các cài đặt cá nhân và mật khẩu để khôi phục (restore) nguyên trạng sang máy mới, thì tính năng của Google hiện mới chỉ dừng lại ở việc di chuyển các file media.

Ngoài ra, tính năng này hiện tại chủ yếu hỗ trợ các thiết bị Windows thông qua kết nối Wi-Fi. Các chuyên gia kỳ vọng trong tương lai, Google sẽ bổ sung khả năng sao lưu qua cáp USB để tăng tốc độ truyền tải cũng như hỗ trợ thêm nhiều hệ điều hành khác.

Lối thoát cho smartphone đời cũ

Với những người dùng không quá rành về công nghệ hoặc đang sử dụng các thiết bị cũ, đây sẽ là một thay đổi mang tính cách mạng. Nó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ sử dụng cho những chiếc điện thoại tưởng chừng như đã lỗi thời vì thiếu bộ nhớ.

Hiện tại tính năng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta. Nếu được triển khai rộng rãi, đây chắc chắn sẽ là một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên hệ điều hành Android.