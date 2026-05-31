Ốp lưng có thể gây hại cho pin smartphone

Để bảo vệ những chiếc smartphone có giá lên tới hàng chục triệu đồng trước các tai nạn rơi rớt, đa số người tiêu dùng đều lựa chọn giải pháp bọc máy trong những chiếc ốp lưng. Những chiếc ốp này thường được chế tạo từ nhựa cứng hoặc các lớp da dày cộp. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia công nghệ, việc trang bị một lớp giáp quá kiên cố như vậy đôi khi lại là một quyết định có hại, trực tiếp tàn phá tuổi thọ của viên pin bên trong.

Lớp bọc bảo vệ hay chiếc 'lò thiêu' cách nhiệt?

Về mặt vật lý, khi điện thoại xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video hoặc trong quá trình cắm sạc, bộ vi xử lý (CPU và GPU) sẽ phải hoạt động hết công suất và sinh ra một lượng nhiệt lớn. Đối với một chiếc điện thoại 'trần', nhiệt lượng này sẽ nhanh chóng tỏa ra vỏ máy và thoát ra môi trường xung quanh.

Một chiếc iPhone được bọc kín bởi ốp lưng hầm hố, dày cộp ẢNH: GEMINI

Tuy nhiên, khi chúng ta khoác lên máy một chiếc ốp lưng dày cộp với chất liệu đặc, chiếc ốp này sẽ lập tức biến thành một bức tường cách nhiệt hoàn hảo. Bịt kín dòng đối lưu không khí, nó làm chậm quá trình tản nhiệt của thân máy. Việc bị giữ nhiệt khiến nhiệt độ vận hành của điện thoại tăng cao liên tục. Để hoàn thành cùng một tác vụ trong môi trường 'ngột ngạt' đó, linh kiện bên trong buộc phải ngốn nhiều năng lượng hơn, khiến viên pin lithium-ion bị rút cạn một cách nhanh chóng. Tần suất sạc pin tăng lên tỷ lệ thuận với tốc độ chai và lão hóa sớm của nguồn điện.

Miếng dán skin còn 'độc hại' hơn ốp lưng

Để làm rõ mức độ ảnh hưởng của phụ kiện đến nhiệt độ máy, YouTuber công nghệ nổi tiếng Mrwhosetheboss đã thực hiện một cuộc thử nghiệm chuyên sâu và thu được kết quả đầy bất ngờ. Trái với lầm tưởng của nhiều người, việc dán các miếng skin trang trí trực tiếp lên mặt lưng điện thoại lại gây ra tình trạng tích tụ nhiệt nghiêm trọng hơn cả các loại ốp lưng dày hầm hố. Nguyên nhân là do lớp skin bám chặt, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho thân máy 'thở'.

Trong khi đó, một số dòng ốp lưng chống sốc cao cấp ngày nay đã được các nhà sản xuất tính toán đến bài toán khí động học. Chúng được thiết kế với các đường gân nổi, rãnh thoát nhiệt hoặc khe thông gió ở mặt trong để đảm bảo ốp không ép chặt hoàn toàn vào lưng máy, tạo không gian cho nhiệt lượng lưu thông.

Dán skin cho điện thoại tuy đẹp nhưng hại máy ẢNH: GEMINI

Cơ chế tự vệ của smartphone hiện đại

Nhưng người dùng cũng không nên quá lo lắng, vì các dòng smartphone ngày nay đều được trang bị hệ thống tự vệ thông minh. Khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn do bị ốp lưng 'bóp nghẹt', cơ chế bảo vệ nhiệt sẽ lập tức kích hoạt: máy sẽ tự động hạ xung nhịp con chip (thermal throttling), giảm độ sáng màn hình hoặc thậm chí tự động ngắt nguồn để bảo vệ viên pin khỏi nguy cơ cháy nổ. Đây chính là lý do vì sao đôi khi bạn thấy chiếc điện thoại cao cấp của mình bỗng trở nên giật lag, chậm chạp và tối tăm một cách bất thường khi chơi game liên tục.

Lời khuyên từ các chuyên gia là người dùng hoàn toàn có thể sử dụng các loại ốp lưng dày để bảo vệ máy, nhưng hãy lựa chọn những sản phẩm có rãnh thoát nhiệt rõ ràng. Đặc biệt, nếu có thói quen cày game hoặc sạc nhanh, hãy tạm thời tháo ốp lưng để máy được giải nhiệt một cách tự nhiên nhất. Hãy nhớ rằng, một viên pin mát mẻ chính là chìa khóa vàng cho một chiếc điện thoại bền bỉ.