Công nghệ Thủ thuật

Sự thật về ốp lưng trong suốt khiến nhiều người 'vỡ mộng'

Kiến Văn
31/03/2026 15:51 GMT+7

Một chiếc ốp lưng điện thoại không chỉ có chức năng bảo vệ mà còn là một phụ kiện thời trang, đặc biệt là loại trong suốt.

Trong số nhiều lựa chọn màu sắc, ốp lưng trong suốt nổi bật nhờ khả năng khoe trọn thiết kế của điện thoại, đặc biệt là các mẫu mới như iPhone 17 với màu cam vũ trụ. Tuy nhiên, ốp lưng trong suốt có thể bị ố vàng theo thời gian, vốn phụ thuộc vào chất liệu và cách sử dụng.

Ốp lưng trong suốt thường được làm từ silicone hoặc polyurethane nhiệt dẻo (TPU), vốn là những chất liệu dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như oxy hóa, tương tự như hiện tượng gỉ sét trên sắt. Oxy hóa làm phá vỡ cấu trúc hóa học của ốp lưng, khiến chúng chuyển sang màu vàng. Tia UV từ ánh nắng mặt trời, dầu tự nhiên từ da, bụi bẩn và mồ hôi cũng là những nguyên nhân gây ố vàng. Thậm chí, khói thuốc và các chất ô nhiễm trong không khí cũng có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

Cách bảo vệ ốp lưng trong suốt

Để giữ cho ốp lưng trong suốt không bị ố vàng, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp tương đối đơn giản. Đầu tiên, hãy tránh để ốp lưng tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Ngoài ra, việc vệ sinh định kỳ cũng quan trọng khi người dùng chỉ cần chuẩn bị nước rửa chén, nước ấm, một cái bát và một bàn chải đánh răng.

Các bước thực hiện như sau:

  • Đổ nước ấm vào bát.
  • Thêm một ít nước rửa chén và khuấy đều.
  • Ngâm ốp lưng trong hỗn hợp khoảng 5 phút.
  • Lấy ốp lưng ra, dùng bàn chải đánh răng chà sạch các vết bẩn.
  • Rửa lại bằng nước lạnh và để khô hoàn toàn.

Nếu muốn sử dụng baking soda, hãy ngâm ốp lưng trong 30 phút và đảm bảo rửa sạch trước khi lắp lại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc loại bỏ hoàn toàn vết ố vàng không phải lúc nào cũng khả thi. Trong một số trường hợp, người dùng có thể cân nhắc việc không sử dụng ốp lưng nữa.

