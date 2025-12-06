Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Sai lầm cần tránh khi vệ sinh smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
06/12/2025 17:56 GMT+7

Việc giữ gìn vệ sinh cho các thiết bị cá nhân, đặc biệt là điện thoại di động, đã và đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng cồn để lau màn hình điện thoại mà không biết rằng điều này có thể gây hại vĩnh viễn cho thiết bị.

Lý do là vì cồn có thể làm hỏng lớp phủ oleophobic - một công nghệ được Apple giới thiệu từ năm 2009 giúp màn hình điện thoại chống bám bẩn và dấu vân tay. Khi lớp phủ này bị hỏng, màn hình sẽ trở nên bẩn thỉu và khó vệ sinh.

- Ảnh 1.

Sai lầm vệ sinh khiến hàng triệu người 'giết chết' điện thoại mỗi ngày

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Popular Science

Tia UV an toàn hơn cồn khi vệ sinh điện thoại

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì sử dụng cồn, giải pháp an toàn và hiệu quả hơn là sử dụng tia UV. Tia UV có khả năng tiêu diệt 99,99% vi khuẩn mà không làm hỏng lớp phủ trên màn hình. Một thiết bị như PhoneSoap có thể khử trùng điện thoại chỉ trong 10 phút và giữ nguyên lớp phủ oleophobic. Sản phẩm này có thiết kế tiện lợi và đã được chứng minh về hiệu quả. Hạn chế ở sản phẩm chính là mức giá 60 USD không hề rẻ.

Bên cạnh đó còn có những lựa chọn khác như máy khử trùng cầm tay Homedics UV Clean giá chỉ 10 USD có khả năng hoạt động hiệu quả tương đương nhưng chỉ làm sạch một bề mặt mỗi lần.

Nếu điện thoại đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, người dùng có thể sử dụng một ít xà phòng rửa chén pha với nước ấm để vệ sinh màn hình mà không làm hỏng lớp phủ. Một lựa chọn khác là thay miếng dán màn hình - một giải pháp đơn giản và tiết kiệm.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc sử dụng cồn hoặc các hóa chất mạnh khác để lau màn hình có thể dẫn đến tình trạng màn hình nhờn bóng và bám đầy dấu vân tay. Để bảo vệ thiết bị của mình, người dùng hãy lựa chọn các phương pháp vệ sinh an toàn và hiệu quả.

