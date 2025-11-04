Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những bí quyết vệ sinh thiết bị công nghệ

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/11/2025 14:30 GMT+7

Tại sao đồ công nghệ của bạn nhanh hỏng? Câu trả lời có thể nằm ở cách bạn vệ sinh chúng hằng ngày.

Các thiết bị công nghệ là 'vật bất ly thân' với nhiều người trong cuộc sống hiện đại, nhưng một sự thật phũ phàng là chúng chứa đầy vi khuẩn và ít khi được vệ sinh. Hãy cùng nhìn lại, khi chiếc điện thoại là thứ cận kề cả ngày dài với bạn, laptop thường dính vụn thức ăn, tai nghe đẫm mồ hôi hay tay cầm chơi game mắc kẹt đầy bụi.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở việc chúng bẩn mà là việc người dùng vệ sinh các thiết bị này không đúng cách, ví dụ như sử dụng sai chất tẩy rửa, dùng quá nhiều nước và sai kỹ thuật. Những sai lầm này có thể dẫn đến chập mạch, hỏng lớp phủ bảo vệ màn hình hoặc thậm chí là mất bảo hành.

Người dùng đang khiến đồ công nghệ hư hỏng vì vệ sinh sai cách - Ảnh 1.

Chúng ta thường vệ sinh thiết bị công nghệ sai cách

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TERMO PASTY

Dưới đây là hướng dẫn 'chuẩn' để vệ sinh các thiết bị công nghệ của bạn một cách an toàn.

Quy tắc vàng cần lưu ý khi vệ sinh thiết bị công nghệ

Trước khi bắt đầu vệ sinh, hãy nhớ rằng luôn phải tắt nguồn và rút phích cắm thiết bị. Không bao giờ xịt bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên bề mặt thiết bị. Tránh xa các chất tẩy rửa gia dụng, đặc biệt là nước lau kính (trên màn hình laptop, TV) và nước rửa tay khô (trên điện thoại), vì chúng sẽ làm hỏng lớp phủ bảo vệ. Sự lựa chọn tốt nhất cho những công việc này là khăn vi sợi (microfibre) và cồn isopropyl 70%.

1. Điện thoại và máy tính bảng

Sau khi tắt nguồn và tháo ốp lưng, hãy pha hỗn hợp 50/50 gồm nước cất và cồn isopropyl 70%. Làm ẩm nhẹ khăn vi sợi (chỉ ẩm, không ướt) và lau toàn bộ màn hình, mặt sau. Dùng tăm bông khô để lấy xơ vải hoặc bụi bẩn khỏi các cổng sạc và kẽ hở nút bấm. Đừng quên giặt ốp lưng bằng nước xà bông ấm và phơi thật khô trước khi lắp lại.

2. Laptop và bàn phím

Hãy tắt nguồn, lật ngược máy và lắc nhẹ để vụn bẩn rơi ra. Dùng bình xịt khí nén cầm tay hoặc bàn chải mềm để làm sạch kẽ phím. Đối với màn hình, tuyệt đối không dùng nước lau kính. Chỉ sử dụng dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng, xịt lên khăn vi sợi và lau nhẹ theo chuyển động tròn. Bề mặt phím và bàn di chuột có thể được lau bằng khăn ẩm nhẹ thấm hỗn hợp cồn 50/50.

Người dùng đang khiến đồ công nghệ hư hỏng vì vệ sinh sai cách - Ảnh 2.

Dùng bàn chải mềm để loại bỏ bụi trên bàn phím

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH COOLBLUE

3. TV và màn hình

Luôn rút phích cắm trước tiên. Dùng khăn vi sợi khô lau bụi. Nếu có vết bẩn cứng đầu, hãy xịt dung dịch an toàn cho màn hình lên khăn (hãy nhớ là không bao giờ xịt trực tiếp lên màn hình) rồi lau. Với điều khiển (remote), hãy tháo pin, sau đó dùng khăn ướt kháng khuẩn hoặc tăm bông để làm sạch các kẽ hở giữa các nút bấm.

4. Tai nghe

Đây là nơi tích tụ nhiều mồ hôi và dầu. Tắt nguồn, tháo các đệm mút tai (ear tips). Lau bề mặt bằng khăn khô. Dùng tăm bông hoặc bàn chải mềm để lấy bụi bẩn khỏi lưới loa. Với đệm mút silicon, có thể lau nhẹ nhàng bằng khăn ẩm. Với đệm tai bằng da hoặc vải, hãy lau bằng khăn ẩm pha một giọt xà bông dịu nhẹ, sau đó lau lại bằng khăn ẩm sạch để loại bỏ bọt xà bông.

Dùng tăm bông hoặc bàn chải mềm để lấy bụi bẩn khỏi lưới loa

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

5. Máy chơi game (Console) và tay cầm (Controller)

Đầu tiên, tắt nguồn và rút phích cắm. Vấn đề 'sống còn' của console là khả năng tản nhiệt, vì khi khe thoát khí bị bịt kín sẽ gây nóng máy, quạt ồn và giảm tuổi thọ.

Hãy dùng khí nén hoặc bàn chải mềm để làm sạch hoàn toàn bụi bẩn khỏi tất cả các khe tản nhiệt và cổng kết nối. Việc này ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt và giúp quạt chạy êm hơn. Đối với tay cầm, hãy lau bề mặt và thân thiết bị bằng khăn ẩm nhẹ, dùng tăm bông cho các kẽ hở và kẽ nút bấm, nơi bụi bẩn tích tụ nhiều nhất.

Khám phá thêm chủ đề

thiết bị Màn hình vệ sinh thiết bị công nghệ Vi khuẩn laptop
