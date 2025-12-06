Tại sao dán màn hình là sai lầm với iPhone 17?

Theo Tom’s Guide, mua điện thoại mới đi kèm với việc dán ngay kính cường lực đã là thói quen của người dùng smartphone. Tuy nhiên, một báo cáo kỹ thuật mới đây cho thấy hành động này trên dòng iPhone 17 có thể biến siêu phẩm của bạn thành một thiết bị hiển thị kém chất lượng.

Sử dụng iPhone 17 Pro tốt nhất không nên sử dụng miếng dán màn hình giá rẻ ẢNH: PHONG ĐỖ

Nghịch lý bảo vệ màn hình trên iPhone 17

Theo các thử nghiệm mới nhất từ nhà sản xuất phụ kiện Astropad, việc dán màn hình thông thường lên iPhone 17 series - đặc biệt là các dòng Pro - sẽ làm giảm đáng kể chất lượng hiển thị dưới ánh sáng mạnh.

Nguyên nhân đến từ chính niềm tự hào của Apple là công nghệ Ceramic Shield 2. Loại kính mới này được trang bị sẵn một lớp phủ chống phản chiếu (AR - Anti-reflective) cực xịn, giúp màn hình luôn trong trẻo bất chấp môi trường ánh sáng. Nhưng lớp phủ này lại 'kén' phụ kiện.

Để hiểu tại sao dán màn hình lại gây hại, chúng ta cần nhìn vào nguyên lý 'giao thoa triệt tiêu' (destructive interference) của lớp phủ AR.

Cấu trúc của lớp phủ này gồm các lớp vật liệu siêu mỏng xếp chồng lên nhau, được tính toán chính xác để triệt tiêu sóng ánh sáng phản xạ. Tuy nhiên, để cơ chế này hoạt động, lớp trên cùng bắt buộc phải tiếp xúc với không khí.

Khi bạn dán một miếng kính cường lực hoặc miếng dán nhựa lên, bạn đã vô tình loại bỏ lớp không khí cần thiết đó. Kết quả? Lớp phủ AR tiền triệu của Apple bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chiếc iPhone 17 sẽ bị lóa và tối hơn, không khác gì những mẫu điện thoại đời cũ, dù bạn đã bỏ ra số tiền lớn để sở hữu công nghệ hiển thị tiên tiến nhất.

Biểu đồ so sánh tỷ lệ ánh sáng phản xạ (độ chói) của màn hình iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Vậy người dùng nên chọn lựa bảo vệ máy hay tận hưởng chất lượng hiển thị? Nếu vẫn muốn dán màn hình, các chuyên gia khuyên người dùng tuyệt đối tránh xa các loại miếng dán cường lực giá rẻ. Giải pháp duy nhất là phải 'chịu chi' cho các loại miếng dán cao cấp có tích hợp sẵn lớp phủ AR riêng. Mặc dù đắt đỏ hơn và đôi khi cảm giác vuốt chạm không mượt bằng kính trần, nhưng đó là cách duy nhất để không lãng phí công nghệ màn hình của iPhone 17.

Ngoài ra, sử dụng ốp lưng dạng bao da để che chắn khi không sử dụng cũng là một giải pháp thay thế đáng cân nhắc nếu bạn muốn giữ nguyên trải nghiệm màn hình gốc.