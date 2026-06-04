iOS 27 mang tính năng cũ của Android lên iPhone

Nhiều người dùng đều cảm thấy khó chịu khi đi ăn với nhóm đông người, đặc biệt khi đến lúc thanh toán và ai cũng muốn tính toán chính xác số tiền mình phải trả. Việc nhớ ai đã gọi món gì có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi không đáng có. Tuy nhiên, iOS 27 có thể giúp giải quyết điều đó.

iOS 27 sẽ đến tay người dùng iPhone tương thích vào mùa thu năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Theo báo cáo từ Bloomberg, tính năng chia hóa đơn mới sẽ được tích hợp vào ứng dụng Ví và Tin nhắn trên iOS 27. Với tính năng này, người dùng chỉ cần chụp ảnh hóa đơn và ứng dụng sẽ tự động phân chia các món ăn cho từng người trong nhóm. Apple dự kiến sẽ công bố tính năng mới tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2026 diễn ra vào tuần sau.

iOS 27 giúp chia tiền ăn uống chính xác hơn

Công cụ chia hóa đơn sẽ tính toán phần chi phí mỗi người phải trả, bao gồm giá món ăn, thuế và tiền boa. Người dùng cũng có thể nhận, xem và phê duyệt các yêu cầu thanh toán ngay trên Apple Watch nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa.

Người dùng iPhone có thể truy cập tính năng này thông qua ứng dụng Ví hoặc Tin nhắn, có thể liên kết với Apple Watch để nhận thông báo thanh toán trực tiếp trên đồng hồ. Ngoài ra, Apple Cash sẽ được tích hợp, cho phép người dùng gửi và nhận tiền qua iMessage, với số dư có thể sử dụng ở bất kỳ đâu chấp nhận Apple Pay hoặc Visa.

Apple cũng có kế hoạch mở rộng tính năng của ứng dụng Ví trong iOS 27, bao gồm khả năng tạo thẻ kỹ thuật số cho các sự kiện hoặc địa điểm có hạn chế ra vào.

Phiên bản beta đầu tiên của iOS 27 dành cho nhà phát triển sẽ được phát hành vào đầu tuần sau, ngay sau bài phát biểu chính tại WWDC 2026. Phiên bản ổn định dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9, cùng các mẫu iPhone mới như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và có thể cả iPhone Ultra.

Đáng chú ý, tính năng chia hóa đơn tương tự đã được Google giới thiệu trong ứng dụng Lens trên điện thoại Android từ năm 2019 và được nhiều người đánh giá cao.