Windows ẩn chứa tính năng giúp tối đa sức mạnh của CPU

Một thực tế khá hiển nhiên là các cài đặt gốc mặc định của Windows thường không thể hiện hết những gì mà hệ thống máy tính thực sự có thể làm được. Để tối ưu hiệu suất, người dùng thông thường phải đào sâu vào menu BIOS để thay đổi cấu hình phần cứng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng có những cài đặt quản lý nguồn điện CPU rất mạnh mẽ nhưng lại bị kìm hãm ở cấp độ hệ điều hành.

Theo mặc định, Windows chỉ hiển thị hai cài đặt nguồn điện CPU rất hạn hẹp là trạng thái bộ xử lý tối thiểu (minimum processor state) và tối đa (maximum processor state) để đặt ra ranh giới vận hành, quản lý nhiệt độ. Việc đặt trạng thái tối đa dưới 100% thậm chí sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng tăng tốc (boost) của chip.

Cách tăng sức mạnh cho CPU thông qua Registry

Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể giành toàn quyền kiểm soát xung nhịp CPU chỉ bằng một thay đổi duy nhất trong Registry Editor. Tính năng ẩn này mang tên 'Processor performance power boost'. Khi được kích hoạt, nó cho phép người dùng kiểm soát chính xác thời điểm và mức độ quyết liệt khi CPU tăng tốc hoặc chạy turbo lúc xử lý các khối lượng công việc nặng.

Để mở khóa, bạn chỉ cần mở Registry Editor, điều hướng theo đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7to. Tìm giá trị DWORD có tên "Attributes", sau đó thay đổi giá trị của nó từ mặc định thành 2 rồi khởi động lại máy tính.

Thay đổi giá trị trong Registry Editor ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi tinh chỉnh, mở menu Start > tìm kiếm "Power Plan" và mở mục Edit power plan > chọn Change Advanced Power Settings > Processor Power Management.

Lúc này sẽ xuất hiện một menu thả xuống với hàng loạt chế độ vận hành chuyên sâu tùy thuộc vào loại CPU sở hữu. Các chế độ này gồm Disabled (vô hiệu hóa hoàn toàn turbo), Enabled (hoạt động bình thường), Aggressive (lập tức tăng tốc lên turbo), Efficient Aggressive (tăng tốc có kiểm soát hiệu suất năng lượng), hay Efficient Enabled (chỉ đạt mức turbo khi thực sự cần thiết). Ngoài ra, còn có các chế độ nâng cao như Aggressive At Guaranteed và Efficient Aggressive At Guaranteed giúp CPU chạy ở tốc độ cơ bản trong điều kiện bình thường và chủ động tăng tốc quyết liệt khi cần thiết nhưng vẫn giữ nhiệt độ cùng lượng điện năng tiêu thụ dưới mức kiểm soát.

Các chế độ tăng cường khả năng xử lý của CPU tùy theo nhu cầu người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc lựa chọn chế độ nào phụ thuộc lớn vào thiết bị của bạn. Đối với PC có hệ thống tản nhiệt tốt, chế độ 'Aggressive At Guaranteed' sẽ mang lại xung nhịp boost động cao dù làm tăng điện năng và nhiệt độ. Ngược lại, đối với người dùng laptop, lựa chọn 'Efficient Enabled' là giải pháp tốt nhất nhằm tránh các đợt xung nhịp vọt lên không cần thiết khi làm tác vụ nhẹ, giúp bảo vệ tuổi thọ pin và giảm nhiệt.