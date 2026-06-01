Thư mục ẩn trên Windows 'ngốn' hàng chục GB và cách dọn dẹp an toàn

Nhiều người dùng Windows thường xuyên đau đầu vì ổ cứng báo đỏ một cách vô lý. Sự thật là hệ điều hành này đang âm thầm tích tụ hàng chục Gigabyte (GB) dữ liệu 'rác' bên trong các thư mục ẩn sâu mà các công cụ dọn dẹp thông thường không thể quét sạch.

Trên Windows có một thư mục ẩn chứa hàng chục GB dung lượng

Một chuyên gia công nghệ mới đây đã chia sẻ trải nghiệm bất ngờ khi sử dụng phần mềm quét ổ cứng và phát hiện thư mục hệ thống mang tên Installer (nằm tại đường dẫn C:\Windows\Installer) trên chiếc laptop của mình đã phình to lên tới hàng chục GB. Đây là nơi Windows lưu trữ các tệp sao lưu .MSI và .MSP để phục vụ cho việc sửa lỗi hoặc gỡ cài đặt ứng dụng. Tuy nhiên, theo thời gian, thư mục này trở thành một 'bãi rác' khổng lồ chứa đầy những tệp dữ liệu của các phần mềm đã bị xóa từ lâu.

Do các tệp trong thư mục Installer được đặt tên bằng các chuỗi ký tự mã hóa ngẫu nhiên, người dùng hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là tệp của ứng dụng đang chạy và đâu là rác. Việc tự ý vào xóa thủ công tại đây được các chuyên gia khuyến cáo là hành động nguy hiểm, có thể khiến các phần mềm hiện tại không thể cập nhật, thậm chí gây lỗi hệ thống nghiêm trọng.

Thư mục Installer của Windows chiếm dụng khá nhiều không gian ổ cứng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giải pháp giải cứu ổ cứng an toàn

Để lấy lại không gian lưu trữ quý giá mà không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ điều hành, người dùng có thể áp dụng các giải pháp can thiệp thông minh sau:

Tận dụng thư mục PatchCache : Bạn có thể truy cập an toàn vào thư mục con $PatchCache$ bên trong thư mục Installer để xóa các bản sao lưu tệp vá lỗi cũ mà không sợ làm lỗi ứng dụng hiện tại.

: Bạn có thể truy cập an toàn vào thư mục con $PatchCache$ bên trong thư mục Installer để xóa các bản sao lưu tệp vá lỗi cũ mà không sợ làm lỗi ứng dụng hiện tại. Sử dụng công cụ chuyên dụng PatchCleaner: Đây là giải pháp tối ưu cho người dùng phổ thông. Phần mềm này sẽ tự động đối chiếu các tệp trong hệ thống để lọc ra những file 'vô chủ' nằm ứ đọng trong máy từ lâu. Thay vì xóa ngay, công cụ cho phép di chuyển các tệp này sang một phân vùng khác để kiểm tra, nếu máy hoạt động ổn định thì mới tiến hành xóa vĩnh viễn. Tải phần mềm tại địa chỉ www.homedev.com.au/free/patchcleaner.

Bên cạnh thư mục Installer, Windows còn vô số mục chiếm dụng dung lượng khác như dữ liệu cập nhật cũ, tệp ngủ đông hay bộ nhớ đệm. Người dùng được khuyên nên kích hoạt tính năng tự động Storage Sense có sẵn trong cài đặt Windows để hệ thống tự động tối ưu hóa không gian lưu trữ định kỳ, giúp máy tính luôn trong trạng thái nhẹ nhàng và mượt mà nhất.