Tính năng ẩn cứu ổ cứng khỏi hỏng hóc và tiết kiệm điện

Ổ cứng thể rắn (SSD) mặc dù đang thống trị thị trường lưu trữ, nhưng ổ cứng cơ học (HDD) vẫn giữ một vị trí bất khả xâm phạm nhờ ưu thế tuyệt đối về dung lượng lưu trữ khổng lồ và giá thành rẻ. Phần lớn người dùng máy tính hiện nay đều trang bị ít nhất một ổ HDD để làm kho chứa phim ảnh, tài liệu hoặc dữ liệu sao lưu ít dùng.

Thế nhưng, một sự thật đáng ngại là nếu bạn đang giữ nguyên các thiết lập mặc định của hệ điều hành Windows, chiếc ổ cứng của bạn có thể phải gồng mình hoạt động 24/7, dẫn đến tình trạng kiệt quệ linh kiện và hỏng hóc trước thời hạn.

'Sát thủ' ma sát và áp lực sinh nhiệt liên tục

Khác hoàn toàn với cấu trúc chip nhớ tĩnh của SSD, ổ cứng HDD là một hệ thống cơ học phức tạp chứa các bộ phận chuyển động liên tục, gồm các phiến đĩa xoay quanh trục với tốc độ hàng ngàn vòng mỗi phút và các đầu đọc vật lý di chuyển liên tục trên bề mặt đĩa. Mặc dù công nghệ chế tạo hiện đại đã tích hợp các lớp chất bôi trơn và linh kiện chính xác nhằm giảm thiểu hao mòn, nhưng lực ma sát vẫn luôn tồn tại khi ổ đĩa vận hành.

Việc để các phiến đĩa quay liên tục không ngừng nghỉ sẽ sinh ra một lượng nhiệt lượng lớn, độ rung cơ học và áp lực kéo dài lên toàn bộ cấu trúc trục quay. Ngoại trừ các dòng ổ cứng chuyên dụng cho doanh nghiệp hoặc hệ thống NAS được thiết kế chuyên biệt cho việc chạy liên tục, các dòng HDD phổ thông dành cho máy tính để bàn hoàn toàn không được sinh ra để hoạt động không lý do suốt ngày đêm. Đối với những kho lưu trữ dữ liệu theo kiểu 'thỉnh thoảng mới chạm tới', việc ép ổ cứng luôn nằm ở trạng thái sẵn sàng cao nhất là một sự lãng phí năng lượng và tàn phá phần cứng một cách vô ích.

Giải cứu ổ cứng bằng tính năng ẩn 'Spin Down'

Để giải quyết triệt để bài toán này, hệ điều hành Windows thực chất đã tích hợp sẵn một tính năng hữu ích mang tên 'Spin Down', nhưng lại bị giấu khá sâu trong các tầng cài đặt nâng cao khiến người dùng phổ thông hoàn toàn bỏ qua. Khi kích hoạt tính năng này, Windows sẽ gửi tín hiệu yêu cầu ổ cứng dừng hẳn các phiến đĩa, thu đầu đọc về vị trí an toàn và đưa thiết bị vào chế độ ngủ đông nếu không phát hiện lệnh truy cập dữ liệu trong một khoảng thời gian thiết lập.

Mở menu Start, tìm kiếm và truy cập vào mục ' Edit power plan '.

'. Nhấn chọn dòng ' Change advanced power settings '.

'. Tại bảng menu hiện ra, tìm đến mục Hard disk > Turn off hard disk after và điền số phút mong muốn (ví dụ: 20 phút).

Để kích hoạt, người dùng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Sau khi cài đặt, nếu bạn không dùng đến dữ liệu trên ổ HDD, nó sẽ hoàn toàn im lặng, không rung, không tỏa nhiệt và không ngốn điện. Khi bạn kích hoạt lại một file lưu trong ổ đĩa, hệ thống sẽ mất khoảng vài giây để 'thức giấc' và tăng tốc quay trở lại trạng thái vận hành.

Nguy hại khi sử dụng sai cách

Tuy nhiên, các chuyên gia phần cứng cũng đưa ra một lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ thực sự hữu ích đối với các ổ đĩa lưu trữ dữ liệu thuần túy (như kho phim, ảnh, tài liệu lưu trữ). Nếu bạn cài đặt thời gian tắt ổ đĩa quá ngắn và dồn dập (dưới 10 phút) trên một ổ cứng chứa các ứng dụng hoặc trò chơi đang chạy ngầm, việc các phiến đĩa phải liên tục 'khởi động - dừng lại' (spin up/spin down) sẽ phản tác dụng, gây ra một áp lực cơ học còn nặng nề hơn lên trục quay.

Một thiết lập hợp lý từ 20 - 30 phút sẽ là điểm cân bằng hoàn hảo, giúp biến chiếc ổ cứng HDD thành một kho lưu trữ thông minh, hoạt động năng nổ khi cần và nghỉ ngơi tuyệt đối khi rảnh rỗi, từ đó kéo dài tuổi thọ của linh kiện thêm nhiều năm.