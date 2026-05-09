Lỗ hổng DNS trên Windows 11 đang làm lộ dữ liệu người dùng

Phong Đỗ
09/05/2026 12:18 GMT+7

Windows 11 đang 'phản bội' quyền riêng tư của bạn như thế nào? Cách khắc phục trong 2 phút.

Trong thời đại số, quyền riêng tư là tài sản quý giá nhất. Nhiều người dùng thông thái đã biết cách bật tính năng DNS-over-HTTPS (DoH) trên Windows 11 để mã hóa các yêu cầu truy cập trang web, biến chúng thành những đoạn mã không thể đọc được. Tuy nhiên, một sự thật đáng lo ngại vừa được hé lộ, đó là Windows 11 không phải lúc nào cũng tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân.

Tại sao bật DNS mã hóa trên Windows 11 vẫn chưa đủ?

'Cái bẫy' khi thiết lập DNS

Cơ chế của Windows 11 vốn ưu tiên tính thông suốt của kết nối. Khi hệ thống gặp trục trặc nhỏ về cấu hình, mạng không tương thích hoặc đơn giản là máy chủ DNS mã hóa phản hồi chậm, Windows 11 sẽ tự ý chuyển về chế độ văn bản thuần túy (Plaintext).

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dấu vết lướt web của bạn sẽ bị phơi bày trước nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) hoặc những kẻ tò mò trong cùng mạng Wi-Fi. Đáng nói, quá trình này diễn ra hoàn toàn âm thầm, không có bất kỳ thông báo nào hiện lên để bạn biết rằng mình đang… 'lướt web lộ thiên'.

Ngay cả khi bạn đã cài đặt các máy chủ DNS uy tín như Cloudflare (1.1.1.1) hay Quad9 (9.9.9.9), Windows vẫn có thể phớt lờ chúng khi bạn kết nối vào một mạng Wi-Fi mới. Hệ thống thường có xu hướng tin tưởng các cấu hình mạng lạ hơn là cài đặt bảo mật cá nhân của người dùng để đảm bảo không bị mất kết nối mạng.

Làm thế nào để trở thành 'pháo đài' thực sự?

Để chấm dứt tình trạng này, người dùng không nên chỉ dựa vào cài đặt mặc định của hệ thống.

  • Với người dùng phổ thông: Cài đặt ứng dụng chuyên dụng như WARP của Cloudflare là giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất để mã hóa toàn bộ dữ liệu.
  • Với người dùng chuyên nghiệp: Việc can thiệp vào Group Policy để ép buộc Windows chỉ kết nối khi có mã hóa là cách duy nhất để bịt kín mọi lỗ hổng.

Mặc dù việc bật DoH đã là một bước tiến lớn, nhưng hiểu rõ cách hệ điều hành 'lách luật' sẽ giúp bạn thực sự làm chủ được sự riêng tư của mình trên không gian mạng.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản với DNS, cả gia đình bạn sẽ được an toàn khỏi web độc hại mà không cần cài phần mềm.

