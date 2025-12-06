Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google muốn đưa trung tâm dữ liệu lên vũ trụ để 'nuôi' AI

Phong Đỗ
Phong Đỗ
06/12/2025 08:41 GMT+7

CEO Sundar Pichai đã xác nhận tham vọng về trung tâm dữ liệu chạy bằng năng lượng mặt trời ngoài không gian sẽ là tương lai của Google.

Theo TechSpot, trong cuộc phỏng vấn với Fox News cuối tuần qua, CEO Google Sundar Pichai tiết lộ về 'Project Suncatcher', đây là một dự án táo bạo nhằm giải quyết cơn khát năng lượng của các hệ thống AI bằng cách khai thác trực tiếp nguồn năng lượng mặt trời vô tận ngoài không gian.

Kế hoạch 'đưa máy chủ AI lên trời' của Google vào năm 2027

Theo lộ trình, các trung tâm dữ liệu không gian đầu tiên sẽ đi vào hoạt động với công suất giới hạn vào năm 2027. Google dự kiến hợp tác với Planet để phóng hai vệ tinh nguyên mẫu mang theo các tủ máy chủ thu nhỏ lên quỹ đạo.

Ông Pichai dự đoán trong vòng 10 năm tới, các trung tâm dữ liệu ngoài Trái Đất sẽ trở nên phổ biến. Thậm chí, các công ty công nghệ sẽ xây dựng những cơ sở khổng lồ quy mô Gigawatt ngoài vũ trụ để phục vụ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Google khởi xướng Project Suncatcher đưa trung tâm dữ liệu lên vũ trụ phục vụ AI - Ảnh 1.

Google có kế hoạch đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ vào năm 2027

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Lý do cốt lõi của việc rời bỏ mặt đất nằm ở vấn đề năng lượng. Một báo cáo năm 2024 của Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) chỉ ra rằng các trung tâm dữ liệu tại quốc gia này hiện đã tiêu thụ hơn 4% tổng sản lượng điện của đất nước. Con số này dự kiến sẽ tăng vọt lên 12% vào năm 2028 do sự phát triển nóng của AI, gây áp lực khủng khiếp lên lưới điện, đẩy giá điện tăng cao và gây ra làn sóng phản đối tại nhiều vùng nông thôn.

Project Suncatcher được Google mô tả là giải pháp tối ưu. Đây là một dự án nghiên cứu mang tính đột phá, sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành các bầy vệ tinh được trang bị bộ xử lý TPU (Tensor Processing Units) chuyên dụng cho AI. Điểm đặc biệt là các vệ tinh này sẽ giao tiếp với nhau qua liên kết laser thay vì cáp quang truyền thống.

Google tin rằng việc mở rộng quy mô tính toán máy học (machine-learning compute) trong không gian không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng vô độ của AI mà còn đảm bảo tính bền vững bằng cách thay thế nhiệt điện bằng năng lượng mặt trời.

Không chỉ Google, người sáng lập Jeff Bezos của Amazon gần đây cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho rằng các trung tâm dữ liệu năng lượng mặt trời trên vũ trụ sẽ trở nên phổ biến trong 20 năm tới và sẽ đạt hiệu quả chi phí tốt hơn so với các cơ sở truyền thống trên Trái Đất.

Tin liên quan

Google Gemini 3 bị 'bẻ khóa' chỉ trong 5 phút

Google Gemini 3 bị 'bẻ khóa' chỉ trong 5 phút

Siêu AI Gemini 3 đã bị 'bẻ khóa' chỉ trong 5 phút, công khai chỉ cách chế tạo vũ khí sinh học.

Khám phá thêm chủ đề

Google Amazon Trái đất Sundar Pichai Jeff Bezos Trung tâm dữ liệu vũ trụ trí tuệ nhân tạo máy chủ AI Quỹ đạo Không gian năng lượng Mặt trời điện năng khủng hoảng năng lượng môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận