Google muốn đưa trung tâm dữ liệu lên vũ trụ để 'nuôi' AI

Theo TechSpot, trong cuộc phỏng vấn với Fox News cuối tuần qua, CEO Google Sundar Pichai tiết lộ về 'Project Suncatcher', đây là một dự án táo bạo nhằm giải quyết cơn khát năng lượng của các hệ thống AI bằng cách khai thác trực tiếp nguồn năng lượng mặt trời vô tận ngoài không gian.

Kế hoạch 'đưa máy chủ AI lên trời' của Google vào năm 2027

Theo lộ trình, các trung tâm dữ liệu không gian đầu tiên sẽ đi vào hoạt động với công suất giới hạn vào năm 2027. Google dự kiến hợp tác với Planet để phóng hai vệ tinh nguyên mẫu mang theo các tủ máy chủ thu nhỏ lên quỹ đạo.

Ông Pichai dự đoán trong vòng 10 năm tới, các trung tâm dữ liệu ngoài Trái Đất sẽ trở nên phổ biến. Thậm chí, các công ty công nghệ sẽ xây dựng những cơ sở khổng lồ quy mô Gigawatt ngoài vũ trụ để phục vụ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Google có kế hoạch đưa trung tâm dữ liệu AI lên vũ trụ vào năm 2027 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Lý do cốt lõi của việc rời bỏ mặt đất nằm ở vấn đề năng lượng. Một báo cáo năm 2024 của Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) chỉ ra rằng các trung tâm dữ liệu tại quốc gia này hiện đã tiêu thụ hơn 4% tổng sản lượng điện của đất nước. Con số này dự kiến sẽ tăng vọt lên 12% vào năm 2028 do sự phát triển nóng của AI, gây áp lực khủng khiếp lên lưới điện, đẩy giá điện tăng cao và gây ra làn sóng phản đối tại nhiều vùng nông thôn.

Project Suncatcher được Google mô tả là giải pháp tối ưu. Đây là một dự án nghiên cứu mang tính đột phá, sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành các bầy vệ tinh được trang bị bộ xử lý TPU (Tensor Processing Units) chuyên dụng cho AI. Điểm đặc biệt là các vệ tinh này sẽ giao tiếp với nhau qua liên kết laser thay vì cáp quang truyền thống.

Google tin rằng việc mở rộng quy mô tính toán máy học (machine-learning compute) trong không gian không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng vô độ của AI mà còn đảm bảo tính bền vững bằng cách thay thế nhiệt điện bằng năng lượng mặt trời.