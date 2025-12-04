Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

OpenAI lên tiếng: ChatGPT không có chứa quảng cáo

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/12/2025 19:03 GMT+7

Tính năng mới của ChatGPT gây ức chế cho người dùng vì bị nghi là quảng cáo trá hình.

Một làn sóng phẫn nộ vừa bùng lên trong cộng đồng người dùng ChatGPT đầu tuần này khi xuất hiện bằng chứng cho thấy chatbot AI đình đám đang bắt đầu hiển thị nội dung giống như quảng cáo, bất chấp việc người dùng đã trả phí đắt đỏ.

Người dùng ChatGPT phẫn nộ vì trả tiền vẫn phải xem quảng cáo

Sự việc bắt nguồn từ một bức ảnh chụp màn hình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X (Twitter cũ), cho thấy ChatGPT bất ngờ hiển thị dòng gợi ý: "Find a fitness class › Connect Peloton" (Tìm lớp tập thể dục > Kết nối Peloton) xen giữa một cuộc trò chuyện... hoàn toàn không liên quan.

OpenAI lên tiếng: ChatGPT không hề có quảng cáo - Ảnh 1.

Thông tin lạ không liên quan xuất hiện trên ChatGPT

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Kol Tregaskes, người chia sẻ bức ảnh, và Yuchen Jin (đồng sáng lập startup Hyberbolic) đều bày tỏ sự ngỡ ngàng. Jin cho biết anh nhận được gợi ý tập thể dục này khi đang thảo luận về... tỉ phú Elon Musk trên một podcast.

Cộng đồng người dùng, đặc biệt là những người đang đăng ký gói ChatGPT Pro với mức giá lên tới 200 USD/tháng (khoảng hơn 5 triệu đồng), đã phản ứng dữ dội. Họ cho rằng việc chèn thông điệp thương mại vào sản phẩm trả phí cao cấp là hành động không thể chấp nhận được. Nhiều người tuyên bố sẽ hủy đăng ký nếu OpenAI thực sự biến nền tảng này thành nơi chạy quảng cáo.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, đại diện OpenAI, ông Daniel McAuley (trưởng bộ phận dữ liệu của ChatGPT), đã nhanh chóng lên tiếng trấn an. Ông khẳng định đây không phải là quảng cáo trả phí và công ty không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Peloton cho việc hiển thị này.

Thực chất, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm App SDK mới của OpenAI (giới thiệu từ tháng 10.2025). Tính năng này được thiết kế để ChatGPT có thể chủ động gợi ý và tương tác với các ứng dụng bên thứ ba như Booking.com, Canva, Spotify... nhằm hỗ trợ người dùng tốt hơn.

Tuy nhiên, OpenAI thừa nhận thuật toán hiện tại hoạt động chưa hiệu quả, dẫn đến việc AI đưa ra những gợi ý sai ngữ cảnh, tạo ra trải nghiệm mà chính họ cũng gọi là "tồi tệ và gây bối rối".

Mặc dù OpenAI khẳng định các gợi ý này là tùy chọn và không nhằm mục đích kiếm tiền (hiện tại), nhưng sự cố cho thấy ranh giới mong manh giữa 'tính năng hữu ích' và 'spam quảng cáo'.

Hiện tính năng này đang được thử nghiệm giới hạn (trừ khu vực EU, Anh và Thụy Sĩ). OpenAI cam kết sẽ tinh chỉnh lại hệ thống để đảm bảo các gợi ý trở nên phù hợp và hữu dụng hơn, tránh lặp lại thảm họa truyền thông như vừa qua.

