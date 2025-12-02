ChatGPT tròn 3 tuổi với những thành công đáng nể

Theo Business Insider, vào tháng 11.2022, thế giới lần đầu tiên biết đến ChatGPT, đến tháng 12.2025, công cụ này không chỉ là một ứng dụng, mà đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Những số liệu thống kê mới nhất vừa được công bố đã vẽ nên bức tranh về một 'gã khổng lồ' thực thụ.

ChatGPT: Cỗ máy kiếm tiền 500 tỉ USD

Theo báo cáo tài chính mới nhất, sau đợt bán cổ phiếu thứ cấp vào tháng 9.2025, định giá của OpenAI đã chạm ngưỡng 500 tỉ USD, biến họ thành startup giá trị nhất lịch sử. Giới phân tích tại Reuters thậm chí nhận định, nếu tiến hành IPO, con số này hoàn toàn có thể cán mốc 1.000 tỉ USD.

Sức mạnh tài chính này đến từ quy mô người dùng khổng lồ. Tính đến tháng 9.2025, ChatGPT sở hữu 800 triệu người dùng hoạt động hằng tuần (WAU), tương đương gần 10% dân số trưởng thành toàn cầu. Hệ thống của OpenAI đang phải xử lý một khối lượng công việc không tưởng lên đến 29.000 tin nhắn mỗi giây, tức khoảng 18 tỉ tin nhắn mỗi tuần.

ChatGPT đã tròn 3 tuổi ẢNH: FORTUNE INDIA

Năm 2025 cũng đánh dấu sự ra đời của GPT-5, phiên bản mặc định dành cho người dùng miễn phí, thay thế cho các thế hệ trước. OpenAI khẳng định GPT-5 tập trung giải quyết những khuyết điểm lớn nhất của AI là giảm thiểu sự ảo giác (thông tin bịa đặt), bớt xu nịnh người dùng và tuân thủ hướng dẫn tốt hơn.

Dù một số người dùng luyến tiếc 'tính cách' của phiên bản GPT-4o, nhưng GPT-5 được đánh giá là hữu dụng hơn hẳn trong các tác vụ thực tế như lập trình, viết lách và tư vấn sức khỏe.

Sự thay đổi bất ngờ: Phụ nữ đang 'chiếm sóng'

Một phát hiện thú vị từ nhóm nghiên cứu kinh tế của OpenAI là sự đảo chiều về nhân khẩu học. Nếu như năm 2022, 80% người dùng ChatGPT là nam giới, thì đến giữa năm 2025, tỷ lệ này đã cân bằng. Thậm chí, số liệu tháng 6.2025 cho thấy người dùng có tên nữ giới đang chiếm đa số.

Hành vi sử dụng cũng khác biệt khi phụ nữ thường dùng AI để tìm kiếm hướng dẫn thực tế và hỗ trợ viết lách, trong khi nam giới tập trung vào các vấn đề kỹ thuật và tra cứu thông tin.

Bên cạnh đó, ChatGPT không còn chỉ là trợ lý chuyên về giải quyết công việc. Số liệu cho thấy một sự dịch chuyển lớn rằng nếu năm 2024, tin nhắn phi công việc chiếm 53%, thì đến năm 2025, con số này đã vọt lên 73%.

Điều này chứng tỏ AI đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật, từ việc lên thực đơn, tư vấn tâm lý, cho đến giải trí, thay vì chỉ đơn thuần là viết code hay soạn email như trước đây.