Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

ChatGPT tròn 3 tuổi với những thành công đáng nể

Phong Đỗ
Phong Đỗ
02/12/2025 13:28 GMT+7

OpenAI trên đường trở thành công ty ngàn tỉ USD nhờ con số 800 triệu người dùng.

Theo Business Insider, vào tháng 11.2022, thế giới lần đầu tiên biết đến ChatGPT, đến tháng 12.2025, công cụ này không chỉ là một ứng dụng, mà đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Những số liệu thống kê mới nhất vừa được công bố đã vẽ nên bức tranh về một 'gã khổng lồ' thực thụ.

ChatGPT: Cỗ máy kiếm tiền 500 tỉ USD

Theo báo cáo tài chính mới nhất, sau đợt bán cổ phiếu thứ cấp vào tháng 9.2025, định giá của OpenAI đã chạm ngưỡng 500 tỉ USD, biến họ thành startup giá trị nhất lịch sử. Giới phân tích tại Reuters thậm chí nhận định, nếu tiến hành IPO, con số này hoàn toàn có thể cán mốc 1.000 tỉ USD.

Sức mạnh tài chính này đến từ quy mô người dùng khổng lồ. Tính đến tháng 9.2025, ChatGPT sở hữu 800 triệu người dùng hoạt động hằng tuần (WAU), tương đương gần 10% dân số trưởng thành toàn cầu. Hệ thống của OpenAI đang phải xử lý một khối lượng công việc không tưởng lên đến 29.000 tin nhắn mỗi giây, tức khoảng 18 tỉ tin nhắn mỗi tuần.

ChatGPT tròn 3 tuổi với những thành công đáng nể - Ảnh 1.

ChatGPT đã tròn 3 tuổi

ẢNH: FORTUNE INDIA

Năm 2025 cũng đánh dấu sự ra đời của GPT-5, phiên bản mặc định dành cho người dùng miễn phí, thay thế cho các thế hệ trước. OpenAI khẳng định GPT-5 tập trung giải quyết những khuyết điểm lớn nhất của AI là giảm thiểu sự ảo giác (thông tin bịa đặt), bớt xu nịnh người dùng và tuân thủ hướng dẫn tốt hơn.

Dù một số người dùng luyến tiếc 'tính cách' của phiên bản GPT-4o, nhưng GPT-5 được đánh giá là hữu dụng hơn hẳn trong các tác vụ thực tế như lập trình, viết lách và tư vấn sức khỏe.

Sự thay đổi bất ngờ: Phụ nữ đang 'chiếm sóng'

Một phát hiện thú vị từ nhóm nghiên cứu kinh tế của OpenAI là sự đảo chiều về nhân khẩu học. Nếu như năm 2022, 80% người dùng ChatGPT là nam giới, thì đến giữa năm 2025, tỷ lệ này đã cân bằng. Thậm chí, số liệu tháng 6.2025 cho thấy người dùng có tên nữ giới đang chiếm đa số.

Hành vi sử dụng cũng khác biệt khi phụ nữ thường dùng AI để tìm kiếm hướng dẫn thực tế và hỗ trợ viết lách, trong khi nam giới tập trung vào các vấn đề kỹ thuật và tra cứu thông tin.

Bên cạnh đó, ChatGPT không còn chỉ là trợ lý chuyên về giải quyết công việc. Số liệu cho thấy một sự dịch chuyển lớn rằng nếu năm 2024, tin nhắn phi công việc chiếm 53%, thì đến năm 2025, con số này đã vọt lên 73%.

Điều này chứng tỏ AI đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật, từ việc lên thực đơn, tư vấn tâm lý, cho đến giải trí, thay vì chỉ đơn thuần là viết code hay soạn email như trước đây.

Tin liên quan

OpenAI âm thầm sửa lỗi ở chế độ giọng nói trên ChatGPT

OpenAI âm thầm sửa lỗi ở chế độ giọng nói trên ChatGPT

Tính năng mới của ChatGPT có thể vô tình 'nghe lén' chuyện riêng tư nếu bạn không biết điều này.

Khám phá thêm chủ đề

OPENAI ChatGPT AI thành công trí tuệ nhân tạo ứng dụng Lập trình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận