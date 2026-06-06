iOS 27 giúp pin iPhone bền bỉ hơn

Hệ điều hành iOS 27 sắp ra mắt của Apple được kỳ vọng sẽ ưu tiên các cải tiến về hiệu suất hoạt động và độ ổn định của hệ thống thay vì mang đến những cuộc đại tu về mặt thị giác. Những thay đổi toàn diện về mặt thiết kế được cho là sẽ được Apple giữ lại để dành riêng cho phiên bản iOS 28. Tuy nhiên, theo các thông tin vừa được chuyên gia phân tích Mark Gurman tiết lộ trước thềm WWDC 2026, bản cập nhật iOS 27 này vẫn sẽ mang tới những điều chỉnh chức năng đáng chú ý, tập trung mạnh mẽ vào thời lượng pin và trải nghiệm giao diện người dùng.

iOS 27 hứa hẹn giúp pin iPhone 'trâu' hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UBERGIZMO

iOS 27 sắp có những thay đổi đáng giá cho người dùng Apple

Đột phá đầu tiên của iOS 27 nằm ở các giải pháp tối ưu hóa pin và hiệu suất. Apple đặt mục tiêu triển khai các thuật toán nâng cao được thiết kế riêng nhằm kéo dài thời lượng pin cho các mẫu iPhone tương thích thông qua các cơ chế quản lý phần mềm thông minh để tối đa hóa sức bền hằng ngày của phần cứng. Bên cạnh thời lượng pin, trung tâm thông báo cũng nhận được một diện mạo mới cùng hệ thống cử chỉ điều hướng thay đổi hoàn toàn. Các thông báo gửi đến sẽ xuất hiện với hiệu ứng trượt từ cạnh trái màn hình thay vì rơi xuống từ phía trên như cũ. Đặc biệt, người dùng muốn truy cập trung tâm thông báo sẽ phải vuốt xuống một cách chính xác từ góc trên cùng bên trái. Trong khi đó, thao tác vuốt từ chính giữa màn hình sẽ kích hoạt giao diện 'Search or Ask' mới, đóng vai trò như một phần mở rộng của trợ lý ảo Siri được nâng cấp.

Dù các cải tiến về pin và thông báo sẽ được phủ sóng rộng rãi trên mọi thiết bị lên đời iOS 27, giao diện Siri cải tiến sẽ phải đối mặt với ranh giới phần cứng ngặt nghèo. Do yêu cầu khắt khe từ hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, tính năng này được dự kiến sẽ giới hạn, chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 15 Pro hoặc các phiên bản mới hơn. Theo dự kiến, Apple sẽ chính thức công bố iOS 27 tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC 2026) vào ngày 8.6.

Tóm lại, iOS 27 cho thấy chiến lược thực tế của Apple khi tập trung giải quyết bài toán cốt lõi về thời lượng pin và tinh chỉnh thói quen điều hướng thông báo của người dùng. Dù không thay đổi quá nhiều về mặt đồ họa trực quan, các cải tiến sâu từ bên trong kết hợp cùng Apple Intelligence hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm mượt mà, bền bỉ và thông minh hơn cho hệ sinh thái iPhone.