Lý do dòng điện thoại Galaxy A ngày càng đáng mua

Hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh đều phân loại sản phẩm theo công thức 'tốt, tốt hơn, tốt nhất' cho các thế hệ flagship của mình, điển hình là bộ ba Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra mới nhất của Samsung. Bên cạnh phân khúc cao cấp này, ông lớn công nghệ Hàn Quốc từ lâu phổ biến dòng Galaxy A tầm trung và giá rẻ nhằm mang lại những tính năng tốt với mức giá dễ tiếp cận hơn. Dù chia sẻ nhiều điểm tương đồng, sự chênh lệch giá thành giữa dòng A so với các dòng flagship S và dòng Z (màn hình gập) hoàn toàn đến từ các chiến lược tinh giảm phần cứng hợp lý từ nhà sản xuất.

Galaxy A giá rẻ nhưng vẫn đáp ứng tốt những nhu cầu của người dùng ẢNH: SAMSUNG

Vì sao Galaxy A có giá 'mềm' hơn các dòng S và Z?

Lý do cốt lõi khiến điện thoại Galaxy dòng A có giá thấp hơn nằm ở bộ vi xử lý ít mạnh mẽ hơn, khiến chúng thiếu một số tính năng nâng cao hoặc vận hành kém mượt mà hơn ở các tác vụ chuyên sâu như chơi game nặng. Ngoài ra, dù có độ bền cao nhưng dòng A thường sử dụng vật liệu cấu trúc kém cao cấp hơn khung vỏ của dòng S. Về thời lượng pin, do chip xử lý của dòng A không đạt hiệu suất tối ưu năng lượng như chip Snapdragon cao cấp trên Galaxy S26, viên pin có thể không trụ được lâu sau mỗi lần sạc đầy dù có cùng dung lượng. Hệ thống camera của dòng A cũng bị rút gọn khi sở hữu cảm biến độ phân giải thấp hơn, đơn cử như việc Galaxy A57 đã thay thế ống kính tele của Galaxy S26 bằng một ống kính macro nhỏ hơn.

Mặc dù có nhiều sự đánh đổi, điện thoại Galaxy A vẫn mang lại giá trị sử dụng cao cho người dùng phổ thông. Thay vì tích hợp hệ thống Galaxy AI đắt đỏ, các mẫu dòng A mới nhất sở hữu 'Awesome Intelligence' - một tập hợp các tính năng AI giới hạn được tối ưu hóa riêng cho bộ vi xử lý tầm trung. Các thiết bị như Galaxy A57 hay A25 vẫn đạt chuẩn chống nước IP68, màn hình lớn đạt chứng nhận bảo vệ mắt giúp giảm ánh sáng xanh và pin có thể kéo dài tới hai ngày. Đặc biệt, Samsung vẫn cam kết cung cấp các bản cập nhật hệ điều hành mới nhất, đưa các dòng Galaxy A57, A37 và A25 vào danh sách được nâng cấp lên Android 17.

Nhìn chung, dòng Galaxy A là minh chứng cho bài toán tối ưu hóa chi phí của Samsung khi mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa mức giá và tính năng. Đối với đối tượng khách hàng là thanh thiếu niên hoặc những người có nhu cầu sử dụng cơ bản, một chiếc điện thoại dòng A có thể là sự lựa chọn kinh tế và phù hợp hơn cả một chiếc flagship cả ngàn USD.