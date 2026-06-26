Danh sách loạt điện thoại Galaxy không được cập nhật One UI 9

Hệ sinh thái Android đang đổ dồn sự chú ý vào chương trình thử nghiệm (Beta Program) của hệ điều hành One UI 9. Bản cập nhật mang tính tinh chỉnh này dự kiến được Samsung công bố tại sự kiện Unpacked vào tháng 7. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui của các dòng máy mới là nỗi buồn của nhiều chủ sở hữu thiết bị đời cũ. Gã khổng lồ Hàn Quốc dự kiến sẽ loại bỏ hàng loạt mẫu Galaxy ăn khách khỏi danh sách nâng cấp Android 17.

One UI 9 rục rịch đổ bộ lên các thiết bị Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Danh sách những thiết bị không nhận được One UI 9

Chính sách phần mềm của Samsung hiện phân chia thành hai loại là cập nhật 7 năm cho flagship từ dòng Galaxy S24 trở đi, 6 năm cho các thiết bị còn lại. Điều này đồng nghĩa các dòng siêu phẩm cũ như Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4 và Z Flip4 vốn chỉ có cam kết hỗ trợ 4 năm sẽ không thể tiếp cận One UI 9. Mẫu máy Galaxy S21 FE 5G cũng chịu chung số phận dừng bước trong đợt cập nhật này.

Làn sóng loại trừ cập nhật này cũng càn quét qua các dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ của hãng. Ở dòng A, các mẫu thiết bị như Galaxy A73 5G, A53 5G, A33 5G, A14 (cả bản LTE và 5G) cùng bộ đôi giá rẻ Galaxy A05, A05s sẽ phải dừng lại. Thậm chí, mẫu máy mới hơn là Galaxy A06 phiên bản LTE cũng bị giới hạn hỗ trợ. Danh sách loại trừ dự kiến này còn gọi tên các thiết bị thuộc dòng M và F gồm M53 5G, F53 5G, M33 5G, F33 5G, M14 và F14.

Mặc dù đây chưa phải danh sách xác nhận chính thức, nhưng dựa vào các cam kết phần mềm, người dùng có thể tự tính toán vòng đời thiết bị. Việc nhận biết máy đủ điều kiện hay không hiện tại không quá phức tạp nhờ chính sách minh bạch của Samsung. Việc loại bỏ các dòng máy cũ dù gây hụt hẫng nhưng sẽ giúp chu kỳ hỗ trợ phần mềm của hãng đi vào quỹ đạo ổn định.

Việc hàng loạt mẫu điện thoại Samsung Galaxy không được lên đời One UI 9 là một bước đi tất yếu trong quy luật đào thải công nghệ. Dù danh sách dự kiến mang đến tin buồn cho người dùng các dòng máy từ thế hệ Galaxy S22 trở về trước, sự minh bạch trong cam kết hỗ trợ của Samsung vẫn giúp khách hàng dễ dàng định hình lộ trình nâng cấp thiết bị một cách hợp lý.