Galaxy S26 nhận được nâng cấp bảo mật đáng giá trên One UI 9

Bản thử nghiệm One UI 9.0 Beta đã chính thức khởi chạy trên Galaxy S26. Trong khi số đông đổ dồn sự chú ý vào các công cụ sáng tạo và thay đổi tiếp cận, các nâng cấp bảo mật thầm lặng lại mang đến giá trị cao. Được khơi nguồn cảm hứng từ Android 17 của Google, phiên bản hệ điều hành mới này sở hữu ba cải tiến lớn, giúp nâng cao tối đa khả năng bảo mật cho người dùng.

One UI 9 nâng cấp bảo mật, Galaxy S26 được thử nghiệm đầu tiên ẢNH: GIZMO CHINA

Auto Blocker có thể chủ động chặn đứng ứng dụng nguy hiểm đã cài đặt

Các phiên bản trước của Auto Blocker chủ yếu mang tính phòng ngừa khi ngăn người dùng cài đặt ứng dụng từ nguồn không được ủy quyền. Tuy nhiên, trên One UI 9, tính năng phát hiện rủi ro cao này có thể phát hiện một ứng dụng nguy hiểm đã tồn tại trên thiết bị và ngăn chặn không cho nó khởi chạy.

Khi hệ thống phát hiện mối đe dọa, người dùng sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức. Ứng dụng đó sẽ bị chặn thực thi hoặc cài đặt thêm các thành phần phụ, đồng thời hệ thống sẽ khuyến nghị xóa bỏ. Một tính năng đi kèm có tên Quản lý ứng dụng không rõ nguồn gốc sẽ gom toàn bộ ứng dụng cài từ ngoài Play Store hoặc Galaxy Store vào một nơi để dễ kiểm soát.

One UI 9 sẽ minh bạch hóa dữ liệu bị chặn

Auto Blocker đã là một phần của giao diện One UI kể từ phiên bản 6 nhưng từ trước đến nay nó luôn hoạt động trong im lặng. One UI 9 đã thay đổi hoàn toàn điều này bằng việc bổ sung hẳn một mục Security Report (Báo cáo bảo mật) chuyên biệt trực quan ngay bên trong ứng dụng.

Mục này sẽ ghi lại chi tiết mỗi lần hệ thống ngăn chặn một ứng dụng từ nguồn không xác định. Dữ liệu của 7 ngày gần nhất sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách rõ ràng, khi người dùng chuyển sang tab Month sẽ nhận được một biểu đồ trực quan. Đây là bổ sung nhỏ về mặt trải nghiệm nhưng giúp tính năng này trở nên hiển thị rõ ràng hơn.

Ngắt tuyệt đối kết nối USB để chống tấn công vật lý

Chế độ hạn chế (Maximum Restrictions) của Auto Blocker là cài đặt nghiêm ngặt nhất dành cho những ai cần mức độ kiểm soát cao. Ở phiên bản One UI 8.5 cũ, chế độ này chỉ dừng lại ở việc chặn các lệnh USB nhưng vẫn giữ mở kết nối vật lý với các thiết bị bên ngoài.

Bước sang One UI 9, chế độ Maximum Restrictions sẽ tiến thêm một bước khi ngắt hoàn toàn kết nối dữ liệu qua cổng USB. Nâng cấp này giúp ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ từ cổng sạc công cộng bị hack để đẩy mã độc, cũng như các nỗ lực trích xuất dữ liệu vật lý can thiệp ở cấp độ phần cứng. Người dùng cần lưu ý đây là chế độ phải chủ động bật lên chứ không phải cài đặt mặc định.