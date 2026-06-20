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Samsung gây bất ngờ với 18 thiết bị Galaxy được thử nghiệm One UI 9

Kiến Văn
Kiến Văn
Samsung đang tăng tốc phát triển One UI 9 khi mở rộng thử nghiệm sang nhiều thiết bị Galaxy thuộc các phân khúc khác nhau.

Được phát triển dựa trên nền tảng Android 17, One UI 9 đang được Samsung chạy thử nghiệm trên 18 thiết bị Galaxy khác nhau. Hoạt động này diễn ra song song với One UI 9 Beta Program mà Samsung triển khai từ giữa tháng 5, với bản cập nhật beta công khai chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S26.

Samsung gây bất ngờ lớn với 18 thiết bị Galaxy được thử nghiệm One UI 9 - Ảnh 1.

Không chỉ những thiết bị cao cấp, cả các mẫu Galaxy giá rẻ cũng đã được thử nghiệm One UI 9

ẢNH: SAMSUNG

Dự kiến, One UI 9 sẽ chính thức được Samsung ra mắt vào cuối tháng 7, với quá trình triển khai cập nhật cho các thiết bị hỗ trợ sau vài tuần. Công ty Hàn Quốc sẽ ưu tiên cập nhật cho các thiết bị mới nhất trước, thay vì phát hành đồng loạt cho tất cả các mẫu máy.

Tốc độ thử nghiệm ấn tượng của One UI 9

Kể từ khi One UI 9 Beta Program được khởi động vào giữa tháng 5, Samsung đã phát hành ba bản beta của One UI 9 cho người dùng Galaxy S26 tại 6 quốc gia trên toàn cầu, tính đến tuần thứ ba của tháng 6. Beta Program chỉ giới hạn cho các thiết bị cao cấp mới nhất, bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm nội bộ cũng đã bắt đầu cho nhiều mẫu thiết bị Galaxy khác, bao gồm điện thoại dòng S, điện thoại gập dòng Z và máy tính bảng dòng Tab. Đặc biệt, một số điện thoại dòng Galaxy A cũng đã tham gia vào quá trình này. Thậm chí, Samsung đang mở rộng thử nghiệm nội bộ sang các mẫu điện thoại không ngờ tới, bao gồm cả các dòng giá rẻ, với tốc độ triển khai nhanh chóng.

Danh sách 18 thiết bị Galaxy tham gia thử nghiệm One UI 9 bao gồm:

  • Dòng Galaxy S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra
  • Dòng Galaxy Z: Galaxy Z Fold7, Z Flip7
  • Dòng Galaxy A: Galaxy A57, A56, A34, A17, A16
  • Dòng Galaxy Tab S: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Lưu ý rằng danh sách trên vẫn chưa đầy đủ và Samsung dự kiến sẽ bổ sung nhiều thiết bị Galaxy vào chuỗi thử nghiệm phần mềm nội bộ. Beta Program có thể sẽ mở rộng cho nhiều người dùng hơn, tuy nhiên điều này sẽ chỉ diễn ra sau sự kiện Galaxy Unpacked vào mùa hè.

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