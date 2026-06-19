One UI 9 tiến gần ngày ra mắt, thêm mẫu Galaxy được chạy thử

Theo SamMobile, Samsung đang tiến hành phát triển bản cập nhật One UI 9 beta cho dòng Galaxy Z, không lâu sau khi triển khai bản cập nhật beta cho dòng Galaxy S26. Không chỉ Galaxy Z Fold7, nhiều mẫu Galaxy khác cũng đang được chạy thử One UI 9, bao gồm cả những mẫu giá rẻ như Galaxy A16 5G cho đến mẫu đời cũ hơn như Galaxy S23.

Galaxy Z Fold7 là cái tên tiếp theo được chạy thử One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Mặc dù Samsung chưa công bố việc triển khai One UI 9 beta đến dòng Galaxy Z, tuy nhiên dữ liệu từ một bản firmware dành cho Galaxy Z Fold7 với giao diện One UI 9 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung. Điều đó cho thấy hãng điện thoại Hàn Quốc đã bắt đầu làm việc để hoàn thiện dần bản cập nhật cho mẫu điện thoại cao cấp này. Cũng theo báo cáo, firmware này có phiên bản F966USQUACZF3.

Samsung âm thầm hoàn thiện One UI 9

Hiện tại, Galaxy Z Fold7 đang sử dụng One UI 8.5, dựa trên Android 16 QPR2, mang lại nhiều thay đổi về giao diện và tính năng so với One UI 8.0. Trong khi One UI 9 sẽ dựa trên hệ điều hành Android 17, nhưng không có nhiều thay đổi đáng kể về giao diện hay tính năng mới so với phiên bản trước. Đây là chiến lược mà công ty Hàn Quốc đang theo đuổi trong thời gian gần đây, trong đó các bản nâng cấp lớn thường được phát hành trong các phiên bản One UI X.5 thay vì One UI X.0.

Theo dự kiến, phiên bản ổn định của One UI 9 sẽ được Samsung ra mắt cùng Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng tới. Sau đó, bản cập nhật sẽ bắt đầu được phát hành cho các thiết bị cũ hơn đủ điều kiện.