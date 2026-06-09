Những smartphone màn hình lớn đáng mua nhất năm 2026

Màn hình lớn không chỉ mang lại cho người dùng trải nghiệm xem phim trực tuyến tốt hơn mà còn hỗ trợ tối ưu cho công việc và năng suất. Tuy nhiên, không phải mọi smartphone màn hình lớn đều được đánh giá cao, và danh sách dưới đây là những cái tên tiêu biểu mà người dùng có thể quan tâm.

iPhone 17 Pro Max

Màn hình OLED 6,9 inch trên iPhone 17 Pro Max cung cấp độ phân giải 2.868 x 1.320 và tần số quét 120 Hz, mang đến trải nghiệm xem phim trực tuyến tuyệt vời. Bên cạnh đó, Apple cũng cải thiện hiệu suất bên trong của sản phẩm, với chip A19 Pro đi kèm CPU 6 lõi và GPU 6 lõi giúp mang lại hiệu năng iPhone cao nhất từ trước đến nay.

iPhone 17 Pro Max là chiếc iPhone tốt nhất hiện tại ẢNH: K. VĂN

Đặc biệt, mỗi lõi GPU đều tích hợp bộ tăng tốc thần kinh giúp cải thiện khả năng xử lý các tác vụ AI. Thiết kế nguyên khối bằng nhôm và hệ thống làm mát bằng hơi nước mới giúp điện thoại hoạt động ổn định hơn, cho hiệu suất tốt hơn 40% so với phiên bản trước.

iPhone 17 Pro Max cũng có thời lượng pin ấn tượng đến 39 giờ xem video, theo thử nghiệm từ CNET. Điện thoại cũng được trang bị bộ ba camera 48 MP ở mặt sau, hỗ trợ ProRes RA cho người sáng tạo nhiều quyền kiểm soát hơn trong quá trình chỉnh sửa.

Galaxy S26 Ultra

Chiếc điện thoại này được trang bị màn hình AMOLED 6,9 inch độ phân giải 3.120 x 1.440, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và buồng tản nhiệt hơi nước mới giúp duy trì hiệu suất mát mẻ trong suốt quá trình sử dụng. Galaxy S26 Ultra mỏng và nhẹ hơn so với iPhone 17 Pro Max, đồng thời sở hữu tính năng màn hình bảo mật độc đáo giúp giảm góc nhìn từ hai bên chỉ bằng một thao tác chạm.

Galaxy S26 Ultra không chỉ mạnh mẽ mà còn đi kèm nhiều tính năng thú vị ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với viên pin 5.000 mAh, Galaxy S26 Ultra có thời gian sử dụng liên tục hơn 16 giờ, theo thử nghiệm của Tom's Guide. Chiếc điện thoại này cũng được trang bị camera chính 200 MP và camera tele 50 MP, cho khả năng chụp ảnh zoom tốt hơn so với iPhone 17 Pro Max, mặc dù chất lượng ảnh thông thường của cả hai đều tương đương.

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 đang nổi bật như một trong những smartphone gập tốt nhất năm 2026. Điểm nhấn của thiết bị là màn hình chính 8 inch khi mở ra, màn hình phụ 6,5 inch cũng lớn hơn cả iPhone 17 (6,3 inch). So với tiền nhiệm Galaxy Z Fold6, Z Fold7 đã có những cải tiến đáng kể, bao gồm màn hình lớn hơn 0,4 inch và thiết kế mỏng nhẹ hơn.

Galaxy Z Fold7 gây ấn tượng mạnh với bộ công cụ Galaxy AI ẢNH: SAMSUNG

Khi gập lại, Galaxy Z Fold7 có độ dày tương tự iPhone 17 Pro Max. Màn hình chính sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải 2.184 x 1.968 và tốc độ làm mới lên tới 120 Hz cho trải nghiệm xem mượt và sắc nét. Đặc biệt, Samsung đã sử dụng nhôm Armor Aluminum cho khung và bản lề giúp tăng cường độ bền cho sản phẩm.

Galaxy Z Fold7 trang bị chip Snapdragon 8 Elite cho hiệu năng mạnh mẽ. Hệ thống camera với cảm biến chính 200 MP thay cho cảm biến 50 MP trên Z Fold6, cùng camera trước 10 MP thay cho 4 MP trước đây. Tuy nhiên, sản phẩm có nhược điểm là pin hơi kém, chỉ đạt khoảng 11 giờ khi duyệt web trên mạng 5G.

OnePlus 15

Chiếc điện thoại sở hữu màn hình OLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K này đi kèm pin 7.300 mAh nhưng vẫn mỏng nhẹ nhờ sử dụng công nghệ silicon-carbon. Thời gian sử dụng liên tục của thiết bị ấn tượng đến 25 giờ 13 phút. Thiết bị đi kèm bộ sạc SuperVOOC 80W, có khả năng sạc từ 0 đến 81% chỉ trong 30 phút, hoặc người dùng có thể sử dụng bộ sạc GaN 100W để sạc nhanh hơn.

OnePlus 15 mang đến lựa chọn giá vừa tầm cho người dùng ẢNH: ONEPLUS

OnePlus 15 cũng thể hiện tốt khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc chơi game nặng, thậm chí đa lõi tốt hơn cả iPhone 17 Pro Max trong bài kiểm tra 3DMark WildLife Unlimited. Các đánh giá cho thấy đây là sản phẩm mang lại giá trị tuyệt vời so với số tiền bỏ ra, đặc biệt khi chụp ảnh các đối tượng chuyển động nhanh.