5 smartphone Android đời cũ vẫn đáng mua trong năm 2026

Nhờ vào các quy định quốc tế ngày càng nghiêm ngặt và xu hướng bền vững, các thương hiệu smartphone hiện hỗ trợ thiết bị của họ lâu hơn bao giờ hết. Một smartphone ra mắt từ 1 hoặc 2 năm trước vẫn có thể là lựa chọn tuyệt vời và không hề lỗi thời, không chỉ với iPhone mà còn với nhiều smartphone Android khác.

Nhiều mẫu điện thoại ra mắt trong 2 năm qua không chỉ vẫn còn giá trị sử dụng vào năm 2026 mà còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí, vì giá cả của chúng hợp lý.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra là một trong những lựa chọn hàng đầu và vẫn ấn tượng ở thời điểm hiện tại. So với Galaxy S26 Ultra mới nhất từ Samsung, Galaxy S24 Ultra vẫn nổi bật với thiết kế và tính năng, đặc biệt là bút S-Pen Bluetooth giúp điều khiển đa phương tiện và chụp ảnh từ xa. Thiết kế vuông vức của sản phẩm cũng tạo nên sự khác biệt so với các mẫu điện thoại hiện đại.

Galaxy S24 Ultra sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Về phần cứng, Galaxy S24 Ultra không hề thua kém bất kỳ sản phẩm nào ra mắt trong năm nay, với camera xuất sắc và màn hình sáng. Đặc biệt, Samsung cam kết cập nhật phần mềm cho đến năm 2031, đảm bảo thiết bị sẽ nhận được bản cập nhật Android 23.

OnePlus 12

Mặc dù OnePlus đã chuyển mình thành một thương hiệu cao cấp với nhiều sản phẩm có giá trên 1.000 USD, OnePlus 12 vẫn giữ được hiệu suất ấn tượng với mức giá hợp lý. Sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3, điện thoại mang đến trải nghiệm mượt mà với màn hình AMOLED ProXDR tần số quét 120 Hz.

OnePlus 12 còn sở hữu viên pin 5.400 mAh với khả năng sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W. Camera được tinh chỉnh theo phong cách Hasselblad cho ra những bức ảnh sắc nét và ít bị can thiệp bởi AI. Dự kiến, OnePlus 12 sẽ tiếp tục là một thiết bị tốt cho đến năm 2030.

Galaxy S24 FE

Ra mắt vào năm 2024, Galaxy S24 FE không cố gắng trở thành tâm điểm chú ý nhưng lại mang đến hiệu suất ấn tượng. Với màn hình AMOLED 6,7 inch 120 Hz và hệ thống ba camera, bao gồm camera tele 3x, Galaxy S24 FE sở hữu nhiều tính năng AI tương tự như các dòng cao cấp khác.

Galaxy S24 FE hứa hẹn được cập nhật phần mềm đến tận năm 2031

Theo đánh giá từ SlashGear, màn hình và pin là những điểm nổi bật của máy. Mặc dù chip Exynos 2400e không mạnh mẽ như Snapdragon, nhưng vẫn đủ cho các tác vụ hằng ngày và một chút chơi game. Đặc biệt, Galaxy S24 FE sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm cho đến năm 2031, giúp người dùng không bỏ lỡ những cải tiến mới nhất.

Pixel 8 Pro

Nếu tìm kiếm trải nghiệm Android nguyên bản, Google Pixel là lựa chọn lý tưởng. Với Pixel 8 Pro, Google đã cải tiến đáng kể dòng sản phẩm này, bao gồm việc sử dụng chipset Tensor độc quyền và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 7 năm, không chỉ bao gồm các bản cập nhật hệ điều hành mà còn cả các bản cập nhật bảo mật và tính năng mới.

Ra mắt vào năm 2023 với giá 1000 USD, Pixel 8 Pro hiện rẻ hơn khoảng một nửa và vẫn còn 4 năm hỗ trợ cập nhật phần mềm. Với chipset Tensor G3 và hệ thống ba camera xuất sắc, Pixel 8 Pro hứa hẹn mang đến trải nghiệm chụp ảnh tuyệt vời. Mặc dù thiết kế có phần lỗi thời, nhưng hiệu suất và giao diện người dùng tối giản vẫn là điểm cộng lớn cho sản phẩm.

Google Pixel 9

Mặc dù bị lu mờ bởi các mẫu Pro, Pixel 9 vẫn thực hiện hầu hết các chức năng của chúng trong một thiết kế nhỏ gọn hơn. Với mức giá hợp lý, sản phẩm còn được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 7 năm, bao gồm các bản nâng cấp hệ điều hành và tính năng mới.

Pixel 9 đáp ứng nhu cầu người dùng cần một smartphone nhỏ gọn

Với màn hình OLED 120 Hz và các tính năng AI tích hợp, Pixel 9 vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho người dùng vào năm 2026.