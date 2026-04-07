iPhone 17 Pro Max ghi dấu ấn lịch sử khi chụp ảnh Trái đất từ không gian

Theo Android Authority, mặc dù các hãng smartphone thường xuyên so kè nhau từng thông số Megapixel hay khả năng zoom, nhưng chiến thắng mới nhất của Apple lại đến từ một nơi cách mặt đất hàng trăm ngàn cây số. Theo thông tin xác nhận từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), các phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis II đã chính thức sử dụng iPhone 17 Pro Max để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của hành tinh xanh từ không gian.

iPhone 17 Pro Max có khoảnh khắc chụp ảnh từ không gian ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

iPhone 17 Pro Max và khoảnh khắc đắt giá từ cửa sổ tàu vũ trụ

Những bức ảnh vừa được công bố cho thấy hình ảnh Trái Đất hiện lên như một trái bong bóng xanh huyền ảo qua cửa sổ tàu Orion. Dữ liệu siêu văn bản (metadata) xác nhận những khung hình này được chụp vào ngày 2.4.2026 bởi chỉ huy Reid Wiseman và cộng sự. Điều thú vị là ngay cả camera trước của thiết bị cũng đủ sức tạo nên những bức ảnh đầy cảm xúc sau khi được tinh chỉnh nhẹ qua phần mềm chuyên dụng để tối ưu độ tương phản trong môi trường ánh sáng khắc nghiệt của vũ trụ.

Nhiều người sẽ nhớ lại màn quảng bá của Samsung vào năm 2024 khi đưa Galaxy S24 lên khinh khí cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đó chỉ là tầm cao sát rìa khí quyển. Trong khi đó, chiếc iPhone 17 Pro Max đang thực sự tham gia vào hành trình thám hiểm mặt trăng. Đây là thiết bị di động thương mại đầu tiên được NASA cấp phép hoạt động dài ngày trong điều kiện khắc nghiệt của quỹ đạo và không gian liên hành tinh.

Với việc tàu Orion dự kiến lập kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người từng di chuyển khỏi Trái Đất trước khi trở về vào ngày 10.4 tới, iPhone 17 Pro Max cũng nghiễm nhiên trở thành chiếc điện thoại đi xa nhất trong lịch sử nhân loại.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định độ bền và khả năng vận hành của phần cứng Apple trong môi trường khắc nghiệt, mà còn là một đòn giáng mạnh vào các đối thủ Android trong cuộc đua khẳng định đẳng cấp thương hiệu ở tầm cỡ... vũ trụ.