5 smartphone Android có pin 'đè bẹp' iPhone 17 Pro Max

Dù Apple luôn tự hào về khả năng tối ưu hóa phần cứng và phần mềm, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm những chiếc smartphone có thể trụ vững tới 2 ngày sử dụng liên tục, thì thế giới Android đang có những đại diện với dung lượng pin 'không tưởng' đang chờ đón bạn. Tất cả là nhờ vào công nghệ pin Silicon-Carbon mới.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Là cái tên đầu tiên được nhắc đến khi thay thế iPhone, Galaxy S26 Ultra dù sở hữu viên pin 5.000 mAh (tương đương iPhone 17 Pro Max) nhưng lại giành chiến thắng trong các bài kiểm tra thực tế nhờ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 siêu tiết kiệm điện.

Điểm hấp dẫn nhất của mẫu flagship này so với đối thủ 'nhà táo' chính là tốc độ sạc 60W, giúp nạp năng lượng nhanh hơn đáng kể so với mức 40W khiêm tốn của iPhone. Đây cũng là chiếc điện thoại hiện đại duy nhất tích hợp sẵn bút Stylus, phù hợp cho những người dùng bận rộn cần làm việc cường độ cao mà không lo hết pin giữa chừng.

OnePlus 15

Nếu iPhone 17 Pro Max khiến người dùng hài lòng với viên pin hơn 5.000 mAh, thì OnePlus 15 đơn giản là 'đè bẹp' mọi thông số với dung lượng lên tới 7.300 mAh. Qua thử nghiệm thực tế, ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game liên tục, dẫn đường GPS và sạc ngược không dây, chiếc máy này vẫn còn dư tới 25% pin vào cuối ngày. Đi kèm với đó là củ sạc nhanh 80W tặng sẵn trong hộp (hỗ trợ tối đa 120W tại một số thị trường), giúp nạp đầy viên pin khổng lồ này chỉ trong vòng 45 phút.

Oppo Find X9 Pro

Sở hữu viên pin có dung lượng lớn hơn 50% so với iPhone 17 Pro Max, Oppo Find X9 Pro chạm ngưỡng 7.500 mAh nhờ áp dụng mật độ năng lượng cực cao của pin Silicon-Carbon.

Đây không chỉ là một chiếc điện thoại pin trâu mà còn là một 'camera-phone' chuyên nghiệp với cảm biến tele 200 MP. Việc kết hợp giữa chip Dimensity 9500 mạnh mẽ và hệ thống sạc SuperVOOC 80W biến Find X9 Pro thành lựa chọn số một cho những nhà sáng tạo nội dung cần một thiết bị có thể quay phim 4K cả ngày mà không cần đến sạc dự phòng.

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi không ngần ngại đối đầu trực tiếp với Apple khi tung ra mẫu 17 Pro Max với viên pin 7.500 mAh. Điểm nhấn của chiếc máy này không chỉ nằm ở dung lượng pin lớn mà còn ở khả năng sạc có dây lên đến 100W và sạc không dây 50W.

Ngoài ra, với cấu hình Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình phụ OLED độc đáo ở mặt lưng, Xiaomi 17 Pro Max hiện đứng thứ hai toàn cầu về độ bền bỉ trong các bài kiểm tra của chuyên trang công nghệ GSMArena, chỉ xếp sau mẫu flagship của Oppo.

OnePlus 15R

Nếu bạn không cần những thông số camera quá xa xỉ mà chỉ tập trung vào hiệu năng trên giá thành (P/P), OnePlus 15R được coi là 'nhà vô địch'.

Máy sở hữu viên pin 7.400 mAh, thậm chí còn lớn hơn cả người anh em OnePlus 15. Dù sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 (thấp hơn bản Elite một chút), chiếc máy này vẫn dễ dàng trụ vững 2 ngày sử dụng với các tác vụ không quá nặng. Với mức giá chỉ 699 USD (khoảng 18,4 triệu đồng) nhưng sở hữu màn hình 165 Hz và pin 'trâu' nhất nhì thị trường, đây là đối thủ đáng gờm nhất đe dọa trực tiếp doanh số của dòng iPhone tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro.