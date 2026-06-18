One UI 8.5 gây sự cố màn hình một số điện thoại Galaxy?

Theo PhoneArena, một số người dùng dòng Galaxy S23 phản ánh về việc xuất hiện đường kẻ màu xanh lá cây trên màn hình sau khi cài đặt One UI 8.5, vốn bắt đầu được Samsung triển khai vào tháng trước. Mặc dù được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng, nhưng nhiều báo cáo cho thấy hiện tượng đường kẻ màu xanh lá cây dọc xuất hiện trên màn hình Galaxy S23, không chỉ ở phiên bản tiêu chuẩn mà còn ở phiên bản Ultra, bao gồm cả những thiết bị mới mua.

Một chiếc Galaxy S23 bị ảnh hưởng bởi đường sọc xanh ẢNH: Diễn đàn cộng đồng Samsung

Diễn đàn cộng đồng của Samsung và các nền tảng trực tuyến như Reddit và Threads đều ghi nhận nhiều phản hồi từ người dùng về sự cố. Một người dùng Galaxy S23 Ultra đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng thiết bị của họ bắt đầu hiển thị đường kẻ màu xanh ngay sau khi cập nhật ngay cả khi không có dấu hiệu hư hỏng vật lý nào.

Ngoài ra, một số người dùng cũng báo cáo về việc xuất hiện đường sọc màu hồng sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật tháng 5. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ giới hạn ở một màu sắc hay một phiên bản cụ thể.

Không phải mọi mẫu Galaxy S23 lên đời One UI 8.5 đều gặp sự cố

Hiện tại, nguyên nhân chính xác của sự cố vẫn chưa được Samsung xác nhận, nhưng hiện tượng quá nhiệt trong quá trình cập nhật có thể là một yếu tố góp phần. Một số chuyên gia khuyên người dùng nên tránh cập nhật thiết bị khi đang sạc hoặc dưới ánh nắng mặt trời để giảm thiểu rủi ro.

Mặc dù có nhiều báo cáo về sự cố này, cũng có những người dùng Galaxy S23 cho biết không gặp phải vấn đề tương tự và thấy thiết bị hoạt động mượt mà hơn sau khi cập nhật One UI 8.5. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc tạm hoãn việc cập nhật cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung gặp phải vấn đề tương tự. Trước đây, đã có nhiều phàn nàn về hiện tượng đường kẻ màu xanh trên các thiết bị khác của hãng. Nếu thiết bị của người dùng đã hết bảo hành và gặp phải sự cố này, chi phí sửa chữa màn hình có thể lên tới khoảng 206 USD. Do đó, người dùng nên theo dõi thông tin từ Samsung để có những quyết định hợp lý về việc cập nhật thiết bị của mình.