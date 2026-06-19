Khám phá 5 ứng dụng Android hữu ích bị Google Play Store 'bỏ rơi'

Mặc dù Google Play Store là kho ứng dụng mặc định khổng lồ, thế nhưng thế giới mã nguồn mở bên ngoài vẫn ẩn chứa những phần mềm xuất sắc được cài đặt bằng tệp APK từ bên thứ ba (sideloading). Điểm cộng lớn của các ứng dụng bên thứ ba này là hầu hết đều thuộc dạng mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo, không phí đăng ký định kỳ và được nhà phát triển tích cực cập nhật liên tục. Dưới đây là 5 ứng dụng Android hữu ích, mang lại những tính năng độc đáo giúp tối ưu hóa hoàn toàn trải nghiệm sử dụng hằng ngày của bạn.

WriteOn: Ghi chú tối giản tích hợp lịch và máy tính tiện lợi

Nếu bạn muốn một ứng dụng ghi chú có giao diện tối giản hơn Google Keep nhưng sở hữu nhiều tiện ích, WriteOn là lựa chọn phù hợp. Ứng dụng cho phép định dạng văn bản với checklist, hình ảnh và đặc biệt là tích hợp sẵn lịch lẫn máy tính ngay bên trong ghi chú để tra cứu, tính toán nhanh.

Minh họa ứng dụng WriteOn ẢNH: GEMINI AI

Bên cạnh tính năng thẻ ghi nhớ (Flashcards) hỗ trợ ôn thi, WriteOn còn có mục nháp nhanh Scratchpad tự động xóa dữ liệu khi khởi động lại ứng dụng, tránh làm rác bộ nhớ và cho phép xuất dữ liệu thành tệp TXT để chuyển đổi giữa các thiết bị dễ dàng.

Fridgey: Trợ lý quản lý kho thực phẩm thông minh cho gia đình

Việc theo dõi hạn sử dụng của thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đồ khô sẽ không còn chiếm dụng không gian bộ nhớ trong đầu bạn nhờ ứng dụng Fridgey. Ứng dụng quản lý kho thực phẩm này tự động sắp xếp các mặt hàng theo độ tươi ngon, đẩy các sản phẩm đã hoặc sắp hết hạn lên vị trí trên cùng để người dùng ưu tiên tiêu thụ. Quy trình nhập dữ liệu đơn giản với tên, số lượng, ngày sản xuất/hết hạn và hình ảnh; đồng thời cho phép bạn nhanh chóng tăng giảm số lượng vật phẩm qua phím bấm 'Eat up' (Ăn hết) hoặc 'Supplement' (Bổ sung).

Minh họa ứng dụng Fridgey ẢNH: GEMINI AI

PrivacyFlip: Lá chắn bảo mật và tiết kiệm pin tối đa khi khóa máy

Có một sự thật là ngay cả khi điện thoại bị khóa, các kết nối Wi-Fi, Bluetooth, camera hay micro vẫn duy trì hoạt động ngầm. Ứng dụng PrivacyFlip giúp bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối bằng cách cho phép bạn tự động ngắt hoàn toàn 7 tính năng cốt lõi (Wi-Fi, Bluetooth, dữ liệu di động, vị trí, NFC, camera, micro) bất cứ khi nào khóa màn hình. Ứng dụng cũng tích hợp chế độ tự động bật tiết kiệm pin khi khóa máy để hạn chế chạy nền; dù việc thiết lập sẽ cần thêm vài bước phụ qua Shizuku hoặc Dhizuku đối với các thiết bị chưa root.

Minh họa ứng dụng PrivacyFlip ẢNH: GEMINI AI

Timety: Bộ công cụ tối ưu hóa hiệu suất công việc toàn diện

Timety tích hợp hoàn hảo cả danh sách việc cần làm (to-do list), trình theo dõi thói quen và đồng hồ tập trung trong cùng một nơi. Danh mục việc cần làm cho phép phân loại tác vụ, đặt mức độ ưu tiên, quy mô công sức và thêm các nhiệm vụ phụ (subtask) vào nhiệm vụ chính. Trong khi đó, trình theo dõi thói quen hỗ trợ xây dựng "chuỗi thói quen liên kết" (habit stack) để lồng ghép thói quen mới ngay sau một thói quen cũ quen thuộc, kết hợp cùng đồng hồ tập trung Pomodoro luân phiên 25 phút làm việc và 5 phút nghỉ ngơi.

Minh họa ứng dụng Timety ẢNH: GEMINI AI

Lune: Trình phát nhạc ngoại tuyến chất lượng cao Hi-Fi độc đáo

Trong kỷ nguyên của các ứng dụng trực tuyến, Lune là giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn thưởng thức bộ sưu tập bài hát tự lưu trữ hoàn toàn ngoại tuyến với hỗ trợ âm thanh chất lượng cao Hi-Fi.

Minh họa ứng dụng Lune ẢNH: GEMINI AI

Ứng dụng cho phép phân loại và sắp xếp kho nhạc linh hoạt theo tiêu đề, nghệ sĩ, danh sách phát tùy chỉnh hoặc mục yêu thích. Trình phát nhạc của Lune cũng sở hữu đầy đủ các tính năng chuyên sâu như điều chỉnh bộ cân bằng âm thanh (equalizer), chuyển bài mượt mà (crossfade), tự động trộn nhạc, hẹn giờ tắt và điều khiển dễ dàng từ màn hình khóa.