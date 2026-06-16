4 dấu hiệu cho thấy điện thoại Android đã bị nhiễm virus

Dù các dòng điện thoại Android hiện đại được trang bị rất nhiều lớp bảo mật kiên cố, các mối đe dọa tinh vi vẫn xuất hiện mỗi ngày. Chỉ một phút lơ là khi lướt web, thiết bị của bạn hoàn toàn có thể bị virus xâm nhập mà không hề hay biết. Khi dính mã độc, điện thoại không chỉ bị sụt giảm hiệu suất nghiêm trọng mà nguy hiểm hơn, các thông tin tài chính cá nhân cũng đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt.

Dưới đây là 4 dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thiết bị của bạn đã bị nhiễm độc.

Điện thoại Android dễ bị virus, mã độc tấn công vì tính chất 'mở' ẢNH: PHONG ĐỖ

1. Thiết bị hành xử bất thường, tự động gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi

Một điều bạn luôn phải chú ý là hành vi bất ngờ hoặc bất thường trên điện thoại Android của mình. Nếu điện thoại tự động gửi tin nhắn hoặc thực hiện các cuộc gọi mà không có sự đồng ý của bạn, đó chính là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Tương tự, việc các ứng dụng tự động mở ra một cách ngẫu nhiên mà không cần bạn chạm vào cũng chứng minh hệ thống đã bị can thiệp bởi một phần mềm độc hại.

2. Quảng cáo pop-up xuất hiện dày đặc và các ứng dụng lạ tự động cài đặt

Sự xuất hiện của các quảng cáo pop-up ngẫu nhiên là manh mối lớn tố cáo mã độc đang ẩn náu. Người dùng cần đặc biệt cảnh giác nếu nhận được nhiều quảng cáo pop-up hơn bình thường, hoặc quảng cáo đến từ những vị trí, những trang web mà bạn chưa từng thấy trước đây. Bên cạnh đó, việc phát hiện ra các ứng dụng lạ tự động cài đặt trên thiết bị mà bạn không chủ động tải xuống cũng là một hồi chuông báo động đỏ.

3. Tài khoản trực tuyến bị truy cập lạ và thông tin đăng nhập bị đánh cắp

Nếu bạn nhận thấy có ai đó đang truy cập vào các tài khoản trực tuyến của mình, đây là chỉ báo lớn cho thấy thiết bị đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hiện tượng này báo hiệu rằng virus đã xâm nhập thành công và kẻ xấu đã đánh cắp thông tin đăng nhập cùng các dữ liệu quan trọng của bạn để thực hiện các hành vi trục lợi trái phép.

4. Lượng dữ liệu di động tăng đột biến, máy nóng rực và tụt pin nhanh

Hãy chú ý đến lượng dữ liệu di động sử dụng quá mức hoặc tăng lên một cách đột ngột, điều này cho thấy ứng dụng độc hại đang âm thầm truy cập mạng. Về mặt vật lý, nếu pin cạn kiệt nhanh hơn hoặc điện thoại bị nóng lên thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy một ứng dụng độc hại đang chạy ngầm và bào mòn viên pin của bạn, chứ không đơn thuần là do thiết bị đã cũ.

Cách tự 'cấp cứu' cho điện thoại và quy tắc đề phòng mã độc

Khi phát hiện thiết bị dính virus, bước đầu tiên bạn cần làm là khởi động điện thoại vào chế độ an toàn (safe mode) để vô hiệu hóa toàn bộ ứng dụng bên thứ ba. Nếu các hiện tượng lạ biến mất ở chế độ này, hãy nhanh chóng tìm và gỡ bỏ các ứng dụng vừa cài đặt gần đây, đồng thời kích hoạt tính năng Advanced Protection của Google như 'Theft Detection Lock'. Ngoài ra, hãy vào mục Settings, chọn Apps để rà soát lại quyền truy cập của từng phần mềm và tước bỏ những quyền vô lý.

Để phòng lâu dài, hãy chỉ tải ứng dụng từ Google Play Store, cập nhật hệ điều hành thường xuyên, xóa bộ nhớ đệm định kỳ, tuyệt đối không dùng Wi-Fi công cộng không an toàn và luôn tránh xa các đường link lạ trong email.