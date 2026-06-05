Google tung tính năng mới nâng tầm Google Drive

Google Drive từ lâu là một phương thức sao lưu file lên đám mây tiện lợi cho người dùng. Tuy nhiên, việc giữ cho kho lưu trữ này luôn ngăn nắp lại không hề dễ dàng, đặc biệt là khi số lượng tài liệu nằm rời rạc quá lớn, khiến việc tự phân loại thủ công trở nên cực kỳ tiêu tốn thời gian. Sau khi được úp mở vào năm 2025, Google hiện đã phát hành một bản cập nhật mới cho Google Workspace, mang đến giải pháp tối ưu giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn kho dữ liệu hỗn độn của mình nhờ vào sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Google tích hợp AI giúp dọn dẹp Google Drive

Tính năng sắp xếp dữ liệu bằng AI này được thiết kế dành riêng cho những người dùng đang sử dụng gói Workspace hoặc đăng ký các gói AI chuyên sâu của hãng như Google AI Ultra và Google AI Pro. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ sử dụng trợ lý thông minh Gemini để quét toàn bộ không gian lưu trữ và đưa ra các đề xuất sắp xếp hiệu quả nhất. Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các tính năng vận hành bởi Gemini được Google liên tục tích hợp vào hệ sinh thái trực tuyến, ngay sau khi Google Docs sở hữu khả năng tạo phiên bản âm thanh cho tài liệu và Google Photos nhận được hàng loạt cải tiến AI mới. Để trải nghiệm, người dùng chỉ cần đảm bảo đã bật các tính năng Gemini trong tài khoản Google Workspace của mình.

Cơ chế hoạt động của tính năng 'Organize My files in Drive' tập trung chủ yếu vào việc phân loại các tài liệu rời rạc vào những thư mục sẵn có hoặc gợi ý thành lập các thư mục hoàn toàn mới. Người dùng có thể dễ dàng kích hoạt công cụ này bằng cách nhấn vào nút 'Suggest file moves' nằm ở ngay đầu trang My Drive. Ngay lập tức, Gemini sẽ quét các file tự do, lập chỉ mục (indexing), xác định các điểm tương đồng với hệ thống thư mục hiện tại để đưa ra đề xuất vị trí di chuyển phù hợp.

Google Drive có thêm khả năng dọn dẹp bằng AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi AI hiển thị danh sách gợi ý, người dùng có toàn quyền cuộn xem để chọn hoặc bỏ chọn những thay đổi mà mình không muốn áp dụng, thậm chí có thể tự tạo thư mục mới nếu không đồng ý với phương án của AI. Đặc biệt, công cụ này sẽ hoàn toàn bỏ qua và không can thiệp vào những tệp tin vốn đã được sắp xếp ngăn nắp trong các thư mục từ trước, giúp người dùng không phải lo lắng về việc AI làm xáo trộn dữ liệu cũ. Đối với những ai đang sử dụng Google One, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra và tận dụng các đặc quyền ẩn về AI đi kèm bên cạnh không gian dung lượng thuần túy.