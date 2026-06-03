Điều gì xảy ra với kho ảnh và Gmail nếu ngừng trả tiền cho Google One?

Lưu trữ đám mây đã trở thành một dịch vụ thiết yếu đối với nhiều người dùng thiết bị di động, đặc biệt là người dùng hệ điều hành Android khi lượng dữ liệu cá nhân cần lưu trữ an toàn ngày càng phình to qua mỗi năm. Để mở rộng kho lưu trữ chung cho Gmail, Google Drive và Google Photos, nhiều người đã lựa chọn các gói trả phí của Google One với mức dung lượng từ 100 GB - 30 TB, đi kèm một số đặc quyền như tính năng Gemini AI cao cấp, Google Home Premium, Google Health Premium hay YouTube Premium.

Tuy nhiên, vì lý do cắt giảm chi phí hoặc muốn chuyển sang dịch vụ khác, nhiều người quyết định hủy đăng ký để quay trở lại mức lưu trữ miễn phí mặc định là 15 GB. Các chuyên gia công nghệ cảnh báo nên cẩn trọng trước khi hành động, bởi việc hủy gói nếu không có kế hoạch rõ ràng sẽ dẫn đến những hạn chế nghiêm trọng.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ngừng trả tiền cho gói Google One ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Google sẽ làm gì nếu bạn hủy gói Google One?

Mặc dù Google sẽ không lập tức xóa sạch dữ liệu đám mây ngay khi bạn thực hiện lệnh hủy tư cách thành viên và dung lượng cũ vẫn sẽ tiếp tục khả dụng cho đến khi hết chu kỳ thanh toán tiếp theo, nhưng rắc rối sẽ xảy ra ngay sau đó.

Theo đó, một khi tài khoản bị hạ cấp về hạn mức 15 GB mặc định, nếu tổng dung lượng dữ liệu thực tế của bạn vượt quá con số này, Google sẽ tự động kích hoạt lệnh hạn chế trên toàn bộ các ứng dụng cốt lõi. Cụ thể đối với Gmail, người dùng sẽ không thể gửi hoặc nhận thư mới, gây gián đoạn hoàn toàn liên lạc. Trên ứng dụng Google Photos, tính năng sao lưu tự động các hình ảnh và video mới sẽ bị khóa chặt. Đối với Google Drive, bạn cũng không thể tạo tài liệu mới, không thể đồng bộ hóa hay tải lên bất kỳ tệp tin nào. Đáng sợ hơn, nếu bạn tiếp tục duy trì tình trạng sử dụng vượt quá hạn mức này liên tục trong vòng hai năm, hệ thống có thể kích hoạt cơ chế tự động xóa sạch dữ liệu vĩnh viễn.

Một hệ lụy khác ít người ngờ tới nằm ở tính năng chia sẻ gia đình của Google One. Khi bạn hủy một gói cước (ví dụ như gói Basic với mức 100 GB lưu trữ), tất cả thành viên trong nhóm chia sẻ (tối đa 5 người) cũng sẽ đồng loạt bị hạ cấp về mức 15 GB và phải chịu các biện pháp hạn chế tài khoản tương tự nếu dữ liệu của họ vượt ngưỡng.

Để bảo vệ an toàn dữ liệu, người dùng cần có một chiến lược chuẩn bị thông minh. Trước khi tiến hành hủy gói, bạn bắt buộc phải di chuyển, sao lưu toàn bộ dữ liệu đám mây của mình vào các thiết bị lưu trữ cục bộ như máy tính hoặc chuyển sang một dịch vụ cung cấp đám mây khác. Sau đó, hãy tiến hành xóa bớt các file nặng, gồm cả nội dung trên Google Photos, để ép dung lượng lưu trữ của tài khoản xuống hẳn dưới mức 15 GB an toàn, đồng thời thông báo cho các thành viên trong gia đình cùng thực hiện. Nếu lượng dữ liệu quá lớn, thay vì hủy bỏ hoàn toàn, giải pháp hạ cấp xuống một tùy chọn gói rẻ hơn sẽ là một lựa chọn an toàn hơn để ngăn chặn các lệnh khóa tính năng.