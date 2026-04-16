YouTube giảm giá 50% gói Premium cho nhóm người dùng đặc biệt

Giữa bối cảnh giá dịch vụ streaming không ngừng leo thang, Google bất ngờ tung ra chương trình khuyến mãi giảm 50% phí đăng ký YouTube Premium trong vòng một năm dành cho những người dùng đáp ứng đủ điều kiện.

Những người dùng nào được Google giảm nửa giá YouTube Premium?

Gã khổng lồ tìm kiếm Google vừa chính thức công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các thuê bao đang sử dụng gói Google One từ 10 USD/tháng trở lên (gồm cả gói Google AI Pro). Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm 'gói gọn' trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái cao cấp của mình, kết hợp giữa lưu trữ đám mây và giải trí không quảng cáo.

Bà Shimrit Ben-Yair, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng gói dịch vụ Google AI, chia sẻ trong một bài đăng mới đây: "Theo yêu cầu từ đông đảo người dùng, kể từ hôm nay, các hội viên gói 10 USD+ sẽ được giảm giá 50% gói YouTube Premium suốt một năm. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian lưu trữ, lợi ích AI với trải nghiệm video không quảng cáo, phát nền và tải xuống ngoại tuyến cho một trải nghiệm Google tối thượng".

Người dùng Google One được giảm giá 'đậm' cho gói YouTube Premium ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Thông thường, YouTube Premium không được tính trong các gói Google One (ngoại trừ gói cao cấp nhất là Google AI Ultra). Tuy nhiên, với chính sách mới này, người dùng các gói Premium và AI Pro sẽ nhận được mức giá tốt chưa từng có.

Hiện tại, chương trình đang được triển khai tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, Brazil, Đức, Pháp và Nhật Bản. Ưu đãi sẽ kéo dài đến hết ngày 29.4.2026. Người dùng có thể kiểm tra quyền lợi của mình thông qua trang ưu đãi chính thức hoặc ngay trong ứng dụng Google.

Lưu ý là nếu người dùng đang mua YouTube Premium, cần phải hủy gói cũ để tránh bị tính phí trùng lặp, sau đó mới thực hiện đăng ký lại dưới dạng 'tiện ích bổ sung' (add-on) thông qua trang ưu đãi của Google One để được áp dụng mức giảm giá.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi YouTube tiếp tục điều chỉnh tăng giá gói cá nhân lên mức 15,99 USD/tháng. Việc giảm giá 50% không chỉ giúp người dùng 'dễ thở' hơn trong 12 tháng tới mà còn là cách Google giữ chân khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt.