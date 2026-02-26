Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Google tăng sức mạnh cho gói YouTube Premium Lite

Phong Đỗ
26/02/2026 14:20 GMT+7

Google vừa có động thái mạnh với các trình chặn quảng cáo khi nâng tầm sức mạnh cho gói YouTube Premium giá rẻ.

Trong vài năm trở lại đây, người dùng YouTube toàn cầu đã quá quen thuộc với chiến dịch trấn áp của Google nhắm vào các trình chặn quảng cáo (ad-blocker). Từ việc vô hiệu hóa bình luận, ẩn lượt xem, cố tình làm chậm thời gian tải video, cho đến việc chèn những đoạn quảng cáo dài không thể bỏ qua, YouTube đã biến trải nghiệm xem video miễn phí thành một sự đánh đố lòng kiên nhẫn của người xem.

Tuy nhiên, với những động thái điều chỉnh mới nhất dành cho gói YouTube Premium Lite, cục diện dường như đã thay đổi. Các chuyên gia công nghệ nhận định, đây có thể là dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng này và phần thắng đang nghiêng về phía Google.

YouTube vừa tung 'đòn chốt hạ' với các trình chặn quảng cáo - Ảnh 1.

Gói YouTube Premium Lite nhận thêm hai tính năng đáng giá

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Sức mạnh của gói YouTube Premium Lite được nâng cấp

Khi mới ra mắt tại Mỹ vào năm ngoái, gói Premium Lite với mức giá 7,99 USD/tháng từng gây thất vọng lớn. Dù loại bỏ dịch vụ YouTube Music để giảm giá thành, gói cước này lại bị 'cắt xén' quá tay khi không hỗ trợ tải video ngoại tuyến và phát video khi tắt màn hình. Điều này khiến nhiều người e ngại chi tiền cho gói dịch vụ giá rẻ.

Giờ đây, Google đã có động thái đáng hoan nghênh. Với bản cập nhật tuần này, gói Lite giờ đây đã có thêm khả năng tải xuống và phát video trong nền đối với hầu hết nội dung trên nền tảng (ngoại trừ video âm nhạc và YouTube Shorts). Dù Google vẫn để ngỏ khả năng quảng cáo có thể xuất hiện khi tìm kiếm, đây rõ ràng là một món hời lớn so với trải nghiệm bị gián đoạn trước đây.

Động thái này của YouTube không chỉ là giải pháp xoa dịu người dùng mà còn phản ánh xu hướng chung của internet. Trong bối cảnh nội dung do AI tạo ra bùng nổ và doanh thu từ quảng cáo truyền thống đang sụt giảm, các nền tảng lớn đều đang dịch chuyển dần sang mô hình thu phí (paywall).

Việc lạm dụng trình chặn quảng cáo về lâu dài không chỉ gây thiệt hại cho tập đoàn mà còn 'bóp nghẹt' nguồn thu của các nhà sáng tạo. Với mức giá hợp lý hơn và các tính năng thiết yếu được khôi phục, YouTube Premium Lite đang mang đến một thỏa hiệp hoàn hảo: Người dùng được tận hưởng video một cách xuyên suốt, không cần cài đặt các phần mềm bên thứ ba, trong khi các nhà sáng tạo nội dung vẫn đảm bảo được thu nhập.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
