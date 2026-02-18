YouTube tiếp tục 'siết' tính năng nếu sử dụng trình chặn quảng cáo

Cuộc chiến không hồi kết giữa YouTube và các phần mềm chặn quảng cáo (AdBlock) dường như vừa bước sang một giai đoạn căng thẳng mới. Hàng loạt người dùng trên toàn cầu đang báo cáo về một hiện tượng kỳ lạ khi các tính năng cốt lõi của YouTube bỗng nhiên biến mất.

Hiện tượng lạ khiến bình luận 'bốc hơi' trên YouTube

Trong tuần qua, các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit và mạng xã hội X (Twitter cũ) ngập tràn các phàn nàn về việc video YouTube hiển thị thông báo 'Tính năng bình luận đã tắt' (Comments are turned off), mặc dù đó là những video hoàn toàn bình thường, không bị giới hạn độ tuổi hay nội dung. Thậm chí, phần mô tả video chứa các liên kết quan trọng cũng biến mất.

YouTube lại 'chơi chiêu' đối phó người dùng sử dụng trình chặn quảng cáo? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Điểm chung duy nhất của những người gặp vấn đề là họ đều đang sử dụng các tiện ích chặn quảng cáo (như uBlock Origin, AdBlock Plus...) trên các trình duyệt Chrome, Edge hoặc Brave.

Nhiều người dùng phát hiện ra rằng chỉ cần tắt trình chặn quảng cáo hoặc tải lại trang vài lần, các tính năng này lại hiện ra bình thường. Điều này làm dấy lên nghi vấn lớn: rằng phải chăng YouTube đang âm thầm thử nghiệm biện pháp 'làm khó' người dùng miễn phí để ép họ phải tắt chặn quảng cáo hoặc mua gói Premium?

Trước đây, YouTube từng bị tố cáo cố tình làm chậm tốc độ tải video, chặn trình phát hoặc hiện bảng thông báo che màn hình đối với người dùng AdBlock. Vì vậy, giả thuyết về việc ẩn bình luận là hoàn toàn có cơ sở.

Đối với cộng đồng YouTube, phần bình luận và mô tả không chỉ là tính năng phụ. Đó là nơi khán giả tương tác, tìm kiếm bối cảnh và kết nối với người sáng tạo. Việc mất đi các tính năng này biến YouTube thành một nền tảng phát video một chiều, tẻ nhạt và thiếu tính cộng đồng.

Không chỉ người xem, các YouTuber cũng lo lắng vì bình luận là chỉ số tương tác quan trọng để thuật toán đề xuất video. Nếu lượng lớn người xem không thể bình luận, kênh của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.