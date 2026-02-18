YouTube gặp sự cố 'sập mạng' trên toàn cầu

Nếu như sáng nay (18.2), bạn mở YouTube và chỉ nhận được thông báo lỗi chiếm cả giao diện chính, thì đừng vội đổ lỗi cho hệ thống Wi-Fi ở nhà. Nền tảng chia sẻ video hàng đầu đã gặp sự cố trên diện rộng.

YouTube 'tê liệt' trên diện rộng

Theo ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sự cố DownDetector, từ sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, lượng báo cáo lỗi về YouTube đã tăng đột biến theo chiều thẳng đứng. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có gần 300.000 người dùng xác nhận gặp vấn đề tương tự.

Các dịch vụ YouTube gặp sự cố toàn cầu ẢNH: PHONG ĐỖ

Sự cố lan rộng nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, nơi hashtag #YouTubeDown (YouTube bị sập) đang bắt đầu leo lên top thịnh hành.

Khác với các sự cố 'sập toàn tập' trước đây, lần này YouTube gặp phải một lỗi khá khó hiểu.

Đầu tiên, người dùng không thể truy cập vào trang chủ, nguồn cấp dữ liệu các kênh đã đăng ký và tính năng video ngắn Shorts. Cả ứng dụng di động và trình duyệt web đều bị ảnh hưởng.

Điều khó hiểu là nếu bạn có sẵn đường link (URL) của video hoặc xem video được nhúng (embed) trên các trang web khác, chúng vẫn hoạt động bình thường.

Các dịch vụ khác như YouTube TV và YouTube Music dường như vẫn 'sống sót' qua cơn bão này.

Google nói gì?

Ban đầu, gã khổng lồ công nghệ tỏ ra khá im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, trước làn sóng phản hồi dữ dội, đại diện Google đã chính thức đăng đàn xác nhận sự cố trên diễn đàn hỗ trợ. Hãng cho biết nguyên nhân của sự cố sập mạng sáng nay là do lỗi tại hệ thống đề xuất video. Điều này giải thích tại sao người dùng không thấy video hiện ra trên trang chủ, ứng dụng, cũng như YouTube Music và YouTube Kids.

Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của Google vẫn đang nỗ lực để khắc phục triệt để vấn đề.