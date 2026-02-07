Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

AI mới giúp video YouTube nước ngoài nói tiếng Việt 'mượt như người thật'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/02/2026 16:16 GMT+7

YouTube tung tính năng lồng tiếng AI cực đỉnh, chấm dứt thời đại xem phụ đề đầy mệt mỏi.

Không còn cảnh vừa xem vừa dán mắt vào phụ đề, YouTube đang thực hiện một cuộc cách mạng thực sự khi cho phép các nhà sáng tạo nội dung 'nói' 27 ngôn ngữ khác nhau nhờ sức mạnh của AI thế hệ mới.

Tính năng AI mới của YouTube giúp lồng tiếng khớp tới từng khẩu hình

YouTube vừa chính thức thông báo nâng cấp mạnh mẽ tính năng lồng tiếng tự động (Auto-Dubbed), mở rộng hỗ trợ lên đến 27 ngôn ngữ. Giờ đây, thay vì phải chờ đợi các bản dịch thủ công hay nhìn dòng phụ đề chạy dưới màn hình, người xem chỉ cần nhấn Play và thưởng thức nội dung bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

AI mới giúp video YouTube nước ngoài nói tiếng Việt mượt như người thật - Ảnh 1.

Tính năng tự động lồng tiếng mới nhờ AI trên YouTube

ẢNH: YOUTUBE

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ YouTube sẽ tự động nhận diện ngôn ngữ ưu tiên trong cài đặt của người xem. Nếu video có bản lồng tiếng phù hợp, hệ thống sẽ tự động kích hoạt, mang lại trải nghiệm xem liền mạch và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khi AI biết biểu cảm và 'khớp khẩu hình'

Nỗi lo lớn nhất của người xem khi nghe lồng tiếng máy chính là giọng đọc vô hồn, đều đều như robot. Để giải quyết triệt để vấn đề này, YouTube đã giới thiệu tính năng Expressive Speech (giọng nói biểu cảm). Công nghệ này không chỉ dịch từ ngữ mà còn giữ trọn vẹn tông giọng, cảm xúc và nhịp điệu của người nói gốc.

Chưa dừng lại ở đó, một thử nghiệm mang tên Lip Sync cũng đang được triển khai. Bằng cách can thiệp sâu vào hình ảnh, AI sẽ điều chỉnh chuyển động môi của người trong video sao cho khớp hoàn toàn với âm thanh đã được dịch. Điều này giúp xóa tan cảm giác 'râu ông nọ chắp cằm bà kia' thường thấy ở các bản lồng tiếng truyền thống.

Thông minh và đầy quyền lực cho nhà sáng tạo

Dù AI làm chủ cuộc chơi, nhưng YouTube vẫn trao toàn quyền quyết định cho các YouTuber. Nhà sáng tạo nội dung có thể chọn tắt tính năng này hoặc tự tải lên bản lồng tiếng do chính họ đầu tư để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Hệ thống cũng đủ thông minh để biết đâu là nội dung cần dịch. Những video âm nhạc thuần túy hoặc các vlog im lặng sẽ được loại trừ để tránh những bản lồng tiếng thừa thãi, gây cười.

Dù thừa nhận hệ thống vẫn có thể mắc lỗi nhỏ do chất lượng âm thanh gốc, nhưng YouTube khẳng định AI sẽ học hỏi và hoàn thiện cực nhanh thông qua phản hồi từ hàng tỉ người dùng. Kết hợp với tính năng Recap (phân tích tính cách qua lịch sử xem), YouTube đang dần biến thành một trợ lý thực thụ, hiểu rõ bạn muốn nghe gì và nghe bằng ngôn ngữ nào.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
