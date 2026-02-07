Tính năng miễn phí được yêu thích nhất của YouTube sắp bị thu phí

Theo BGR, sau khi có động thái cứng rắn nhắm vào người dùng miễn phí khi chặn đứng phương thức phát video dưới nền thông qua trình duyệt bên thứ ba, giờ đây, YouTube được cho là sắp 'áp đặt' thêm một tính năng cơ bản vào diện tính năng cao cấp cần được trả phí.

YouTube dùng quảng cáo để làm áp lực người dùng

Từ lâu, cộng đồng người dùng YouTube không muốn đăng ký gói Premium thường truyền tai nhau một mẹo nhỏ, đó là thay vì dùng ứng dụng chính thức, họ sử dụng các trình duyệt di động như Microsoft Edge hoặc Samsung Internet để phát video khi tắt màn hình. Tuy nhiên, những ngày tháng lách luật này đã chính thức khép lại cách nay không lâu.

YouTube sắp tận thu với cả tính năng cơ bản? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

Trả lời phỏng vấn trang tin GSMArena, đại diện YouTube khẳng định: "Phát video dưới nền là tính năng độc quyền dành cho thành viên Premium. Chúng tôi đã cập nhật trải nghiệm để đảm bảo tính nhất quán trên mọi nền tảng". Điều này đồng nghĩa với việc, nếu muốn nghe nhạc hay podcast khi màn hình điện thoại đã tắt, người dùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chi tiền cho gói thuê bao tháng.

Hiện tại, trải nghiệm của người dùng YouTube miễn phí cũng đang ngày càng tệ đi. Không chỉ chèn thêm các đoạn quảng cáo dài và không thể bỏ qua, nền tảng này còn quyết liệt tuyên chiến với các công cụ chặn quảng cáo (ad-blocker). Nếu bị phát hiện cài đặt các tiện ích này, người dùng thậm chí sẽ bị chặn quyền xem video.

Điều khiến người dùng lo lắng hơn cả là những tin đồn về việc YouTube có thể thu phí cả tính năng tùy chỉnh tốc độ phát video (Playback Speed). Nếu điều này trở thành sự thật, ngay cả những thao tác cơ bản nhất như xem nhanh hay xem chậm cũng sẽ bị chặn lại trước 'hàng rào trả phí'.

Việc các nền tảng liên tục tăng giá, siết chặt chia sẻ tài khoản và biến mọi tính năng thành dịch vụ thuê bao đang đẩy người dùng vào tình thế khó khăn. Trong bối cảnh 'lạm phát' dịch vụ số, người dùng buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc đâu là dịch vụ thực sự xứng đáng để duy trì, và đâu là nền tảng họ buộc phải từ bỏ.