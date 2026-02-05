Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube ra mắt tính năng lồng tiếng tự động bằng AI

Kiến Văn
05/02/2026 17:26 GMT+7

YouTube vừa công bố một loạt cập nhật cho tính năng lồng tiếng tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hiện có sẵn cho tất cả người dùng và hỗ trợ 27 ngôn ngữ.

Tính năng lồng tiếng tự động bằng AI (trí tuệ nhân tạo) được YouTube giới thiệu lần đầu vào năm 2024, ban đầu chỉ dành cho một nhóm nhỏ các nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm ngoái, tính năng này đã được mở rộng cho hàng triệu nhà sáng tạo trên toàn cầu. Nó cho phép người xem thưởng thức video bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, từ đó giúp các nhà sáng tạo tiếp cận được nhiều khán giả hơn.

YouTube ra mắt tính năng lồng tiếng tự động bằng AI - Ảnh 1.

27 ngôn ngữ hiện đã được YouTube hỗ trợ lồng tiếng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

YouTube cam kết rằng việc sử dụng tính năng lồng tiếng tự động không ảnh hưởng tiêu cực đến thuật toán tìm kiếm video gốc và có thể cải thiện khả năng tìm kiếm ở các ngôn ngữ khác. Đối với những nhà sáng tạo không muốn sử dụng lồng tiếng AI, họ vẫn có thể tự lồng tiếng hoặc tắt hoàn toàn tính năng này.

Lưu ý khi sử dụng lồng tiếng bằng AI trên YouTube

Để kiểm tra các ngôn ngữ hỗ trợ, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng bánh răng khi xem video và chọn Audio track từ menu. Theo báo cáo, trong tháng 12.2025, có hơn 6 triệu người đã xem ít nhất 10 phút nội dung được lồng tiếng bằng AI mỗi ngày.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI để lồng tiếng cũng có thể dẫn đến những hạn chế khi máy móc không thể nắm bắt được giọng điệu và cảm xúc của người sáng tạo. Để khắc phục điều này, YouTube đã triển khai tính năng "Expressive Speech" trên tất cả kênh, giúp xử lý các sắc thái ngôn ngữ bằng 8 ngôn ngữ: Anh, Hindi, Đức, Pháp, Indonesia, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

YouTube cũng đang thử nghiệm tính năng "Lip Sync" giúp đồng bộ hóa chuyển động môi của người nói với âm thanh đã được dịch, tạo ra trải nghiệm lồng tiếng mượt mà hơn. Ngoài ra, nền tảng này còn có tính năng Automatic Smart Filtering giúp các nhà sáng tạo xác định khi nào video không nên lồng tiếng để giữ nguyên tính chân thực của nội dung.

Cuối cùng, YouTube đã cam kết chống lại sự lạm dụng AI và công bố các công cụ deepfake mới dành cho người sáng tạo nội dung. Gần đây, nền tảng này cũng đã khắc phục sự cố máy chủ dẫn đến lỗi "nội dung không khả dụng" và vá lỗ hổng phát lại trên YouTube Premium.

