YouTube mạnh tay dẹp bỏ phát nền miễn phí trên nền tảng di động

Kiến Văn
Kiến Văn
30/01/2026 15:50 GMT+7

Một số người dùng trước đây tìm ra cách để sử dụng tính năng phát video ở chế độ nền mà không cần tài khoản YouTube Premium.

Giờ đây, kẽ hở này đã được Google giải quyết khi công ty thực hiện các biện pháp mạnh tay, khiến người dùng không còn có thể phát video YouTube trên nền trình duyệt di động nếu không phải là thành viên Premium.

YouTube mạnh tay dẹp bỏ phát nền miễn phí trên nền tảng di động - Ảnh 1.

Các trình duyệt di động không còn phát video nền miễn phí cho YouTube

ẢNH: K. VĂN

Trong một tuyên bố gửi tới Android Authority, đại diện của Google cho biết: "Bản cập nhật gần đây đảm bảo tính năng phát video nền chỉ có thể được sử dụng bởi các thành viên YouTube Premium như dự định. Mặc dù trước đây, một số người dùng không phải Premium có thể truy cập tính năng này qua trình duyệt web trên thiết bị di động, chúng tôi đã cập nhật trải nghiệm để đảm bảo tính nhất quán trên tất cả nền tảng".

Phát video nền trên YouTube chỉ còn cho tài khoản trả phí

Thông báo của Google được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dùng gần đây báo cáo rằng phương pháp sử dụng các trình duyệt khác ngoài Chrome kết hợp với trình chặn quảng cáo đã không còn hiệu quả. Báo cáo phản hồi được cho là đến từ người dùng nhiều trình duyệt di động khác nhau, như Samsung Internet, Brave, Microsoft Edge và Vivaldi.

Ngoài việc chặn tính năng phát video nền miễn phí, YouTube cũng đang siết chặt các phương pháp khác để người dùng có thể truy cập các tính năng Premium, bao gồm cả các ứng dụng của bên thứ ba. Google nhấn mạnh việc chặn quảng cáo trên nền tảng của họ vi phạm điều khoản và gây thiệt hại cho người sáng tạo nội dung.

Khi mà ngày càng nhiều podcast dài giờ xuất hiện, nhiều người cho rằng Google nên xem xét việc cho phép phát video ở chế độ nền cho ít nhất một số video nhất định. Đây là điều không chỉ giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn mà còn có thể tạo ra cơ hội cho quảng cáo âm thanh, từ đó tăng cường sự tương tác của người dùng với nền tảng.

