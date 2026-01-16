Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Thao tác 'chạm và giữ' thay đổi cách xem YouTube

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/01/2026 16:56 GMT+7

Nhiều người đang xem YouTube sai cách suốt thời gian qua cho đến khi biết thao tác này.

Hầu hết chúng ta đều có thói quen xem YouTube ở tốc độ 2x để tiết kiệm thời gian, hoặc liên tục chạm hai lần vào màn hình để tua qua các đoạn giới thiệu. Tuy nhiên, việc thay đổi tốc độ trong phần Cài đặt (Settings) thường tốn nhiều thao tác, còn việc tua 10 giây (double-tap) lại dễ khiến bạn bỏ lỡ những nội dung quan trọng.

Giải pháp cho vấn đề này hóa ra đơn giản đến bất ngờ và đã nằm ngay dưới ngón tay bạn bấy lâu nay.

Tính năng 'ẩn' người xem YouTube lâu năm chưa chắc đã biết - Ảnh 1.

Thao tác chạm giữ giúp xem YouTube 'đỉnh' hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, thay vì phải mở biểu tượng bánh răng và chọn tốc độ phát, bạn chỉ cần thực hiện thao tác duy nhất là chạm và giữ ngón tay bất kỳ đâu trên màn hình video đang phát. Khi đó:

  • Tăng tốc tức thì: Ngay khi bạn giữ ngón tay, video sẽ tự động chuyển sang tốc độ phát 2x.
  • Trở về bình thường: Chỉ cần nhấc ngón tay ra, video sẽ lập tức trở lại tốc độ bình thường.

Tính năng này hoạt động mượt mà trên cả chế độ màn hình dọc, màn hình ngang và thậm chí cả trong chế độ ẩn danh (Incognito).

Tại sao thao tác này tốt hơn các cách truyền thống?

Khác với việc tua 10 giây, đôi lúc phải tua đi tua lại vì lỡ trớn, tính năng này cho phép bạn xem và nghe nội dung ở tốc độ nhanh. Bạn vẫn nắm bắt được thông tin và biết chính xác thời điểm nào cần dừng lại để xem kỹ hơn.

Ngoài ra, nó cũng hữu ích trong việc lướt nhanh qua các đoạn giới thiệu dài dòng, các phần quảng cáo từ nhà tài trợ, hoặc những đoạn hội thoại lan man mà không cần thay đổi cài đặt cho toàn bộ video.

Đây là một thay đổi nhỏ về thói quen nhưng mang lại hiệu quả lớn về trải nghiệm. Thay vì xem toàn bộ video ở tốc độ 2x (dễ gây mệt mỏi) hoặc 1x (tốn thời gian), giờ đây bạn có thể linh hoạt tăng/giảm tốc độ theo từng khoảnh khắc chỉ bằng một cú chạm.

Khám phá thêm chủ đề

Youtube Xem video Thao tác tua video
