Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Trình chỉnh sửa văn bản Notepad++ bị xâm nhập máy chủ suốt 6 tháng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/02/2026 15:59 GMT+7

Sự cố bảo mật chấn động làng công nghệ khi Notepad++ bị xâm nhập máy chủ suốt 6 tháng ròng rã.

Đội ngũ phát triển Notepad++, trình chỉnh sửa văn bản được hàng triệu lập trình viên tin dùng, vừa đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công mạng 'sự chọn lọc cực cao'. Điều đáng nói, những kẻ tấn công không hề can thiệp vào mã nguồn của ứng dụng mà thay vào đó, chúng chiếm quyền điều khiển máy chủ lưu trữ để âm thầm phát tán các bản cập nhật độc hại cho những nạn nhân cụ thể.

Nếu đang sử dụng Notepad++, hãy cập nhật ngay lập tức - Ảnh 1.

Notepad++ dính lỗi bảo mật nghiêm trọng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LINKEDIN

Notepad++ gặp 'hạn' bảo mật

Sự việc bắt đầu từ tháng 6.2025, khi một nhóm tin tặc xâm nhập thành công vào máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ hosting cho Notepad++. Thay vì tấn công đại trà, nhóm này đã thể hiện sự tinh vi đáng kinh ngạc khi chỉ nhắm mục tiêu vào tên miền của Notepad++ để lợi dụng lỗ hổng trong quy trình xác minh cập nhật của các phiên bản cũ.

Trong suốt hơn nửa năm, tin tặc đã sử dụng quyền truy cập này để gửi các bản vá lỗi giả mạo đã bị cài cắm mã độc đến một số ít người dùng được lựa chọn kỹ lưỡng. Cuộc xâm nhập chỉ thực sự chấm dứt hoàn toàn vào đầu tháng 12.2025 sau khi hệ thống thực hiện thay đổi toàn bộ mật khẩu quản trị.

Trước mối đe dọa này, Notepad++ đã thực hiện các biện pháp mạnh tay để bảo vệ cộng đồng người dùng. Ứng dụng đã chính thức được chuyển sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới an toàn hơn. Đồng thời, phiên bản v8.8.9 đã được phát hành với cơ chế xác minh chứng chỉ và chữ ký số nghiêm ngặt cho mỗi lần tải về.

Đội ngũ phát triển cho biết, phiên bản v8.9.2 sắp tới sẽ thắt chặt hơn nữa quy trình này, biến việc xác minh chữ ký thành yêu cầu bắt buộc để ngăn chặn mọi nỗ lực giả mạo trong tương lai. Người dùng được khuyến cáo cần cập nhật lên phiên bản mới nhất ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Tin liên quan

Chiêu trò mới của tin tặc biến điện thoại Android thành 'máy in tiền'

Chiêu trò mới của tin tặc biến điện thoại Android thành 'máy in tiền'

Kiểm tra và xóa ngay nếu bạn lỡ cài đặt các ứng dụng Android được liệt kê dưới đây, vì chúng là công cụ nguy hiểm của tin tặc.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Notepad++ tấn công mạng cập nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận