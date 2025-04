Google sắp giúp chuyển eSIM sang điện thoại Android mới dễ dàng

Theo Android Authority, eSIM đang ngày càng trở nên phổ biến trên các dòng điện thoại Android cao cấp nhờ sự tiện lợi so với SIM vật lý truyền thống. Tuy nhiên, công nghệ này lại tiềm ẩn một rắc rối lớn là nếu điện thoại dùng eSIM của bạn không may bị hỏng hoặc mất, việc chuyển eSIM sang thiết bị mới và lấy lại kết nối mạng thường đòi hỏi sự can thiệp phức tạp từ nhà mạng, không đơn giản như việc tháo lắp SIM vật lý. Google dường như đang phát triển một giải pháp giúp người dùng giải tỏa nỗi lo này.

Google sắp cho sao lưu eSIM điện thoại lên đám mây

Các chuyên gia phân tích mã ứng dụng (APK teardown) vừa phát hiện những dấu hiệu trong phiên bản beta mới nhất của Google Play Services (v25.16.33) cho thấy Google có thể sắp cho phép người dùng sao lưu (backup) và khôi phục (restore) thông tin SIM thông qua dịch vụ sao lưu thiết bị Google One. Mặc dù mã nguồn chỉ ghi chung là "SIMs", nhiều khả năng tính năng này chủ yếu nhắm vào eSIM, bởi SIM vật lý vốn không bị ảnh hưởng khi người dùng xóa dữ liệu điện thoại.

Bằng chứng cụ thể gồm có một đoạn mã chứa nội dung "backup_settings_devicedata_data_type_sims" và việc mục "SIM" xuất hiện trong giao diện Device Backup được thiết kế lại, điều mà trước đây chưa từng có. Hiện tại, Google One chỉ sao lưu dữ liệu ứng dụng, tin nhắn SMS, lịch sử cuộc gọi, cài đặt thiết bị và dữ liệu tài khoản Google, chứ không bao gồm SIM.

Lộ chi tiết Google One sắp có thể sao lưu SIM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Nếu tính năng sao lưu và khôi phục eSIM này được triển khai, đây sẽ là một cải tiến cực kỳ hữu ích. Nó sẽ đơn giản hóa đáng kể quá trình chuyển đổi sang điện thoại mới, đặc biệt trong các tình huống như điện thoại cũ bị hỏng hoàn toàn, bị mất hoặc người dùng không có cả hai máy cùng lúc để thực hiện chuyển dữ liệu trực tiếp.

Việc khôi phục eSIM từ bản sao lưu Google One sẽ giúp người dùng lấy lại kết nối mạng nhanh chóng mà không cần liên hệ nhà mạng để bắt đầu lại quy trình thiết lập eSIM từ đầu.

Tất nhiên, tính năng này có thể ít phát huy tác dụng hơn khi người dùng chỉ thực hiện khôi phục cài đặt gốc thông thường, vì Android hiện đã cho phép tùy chọn giữ lại dữ liệu eSIM khi khôi phục máy. Tuy nhiên, nếu người dùng lỡ chọn xóa cả dữ liệu eSIM, việc có bản sao lưu trên Google One sẽ là một chiếc 'phao cứu sinh' hữu ích.

Hiện tại, Google vẫn chưa chính thức công bố tính năng này và chưa rõ thời điểm phát hành. Tuy nhiên, với sự tiện lợi và khả năng giải quyết một vấn đề thực tế mà nhiều người dùng eSIM gặp phải, hy vọng tính năng sao lưu SIM qua Google One sẽ sớm được triển khai rộng rãi trong tương lai gần.