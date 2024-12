Tin nhắn SMS đầu tiên được gửi đi khi nào?

Theo TechSpot, ít ai biết rằng, vào cùng ngày mà bài hát I Will Always Love You của Whitney Houston thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và bộ phim Home Alone 2 làm mưa làm gió tại các phòng vé (ngày 3.12.1992), một sự kiện lịch sử thầm lặng đã diễn ra, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành viễn thông, đó là tin nhắn SMS đầu tiên được gửi đi.

Tin nhắn SMS đầu tiên được gửi đi vào gần dịp lễ Giáng sinh năm 1992 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SIMPLE TEXTING

Tin nhắn chúc Giáng sinh năm 1992 mở màn cho kỷ nguyên của SMS

Neil Papworth, một kỹ sư phần mềm 22 tuổi, đã ghi danh vào lịch sử khi gửi đi lời chúc "Merry Christmas" từ máy tính tới chiếc điện thoại Orbitel 901 của một đồng nghiệp qua mạng GSM của Vodafone. Đây là thành quả của công nghệ SMS, được thai nghén từ năm 1984 bởi Friedhelm Hillebrand và Bernard Ghillebaert.

"Tôi không biết liệu họ có thực sự nghĩ rằng nó sẽ trở thành một thứ gì đó lớn lao hay không", Papworth chia sẻ với Sky News khi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử đó.

Sau đó vào năm 1993, Nokia là công ty tiên phong tích hợp chức năng SMS vào điện thoại di động, cho phép người dùng gửi tin nhắn trực tiếp giữa hai thiết bị. Tuy nhiên, phải mất vài năm, SMS mới thực sự bùng nổ và trở thành hiện tượng toàn cầu, thay đổi cách con người giao tiếp.

Đến năm 2010, mỗi giây có tới 193.000 tin nhắn SMS được gửi đi trên toàn thế giới. Dù hiện nay, SMS đang phải cạnh tranh với các ứng dụng nhắn tin OTT như WhatsApp, iMessage, Telegram..., nhưng nó vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là ở những vùng có kết nối internet hạn chế hoặc trong các dịch vụ xác thực hai yếu tố.

Từ lời chúc "Merry Christmas" giản dị năm nào, SMS đã đi một chặng đường dài, kết nối hàng tỉ người trên khắp hành tinh.