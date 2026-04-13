Khi nào là thời điểm phù hợp để mua máy tính bảng?

Phong Đỗ
13/04/2026 19:48 GMT+7

Những lý do không nên chờ đợi nếu đang có nhu cầu mua máy tính bảng mới.

Trong ngành công nghệ hiện tại, quy luật đợi đồ cũ giảm giá dường như đã bị xóa sổ. Sự xuất hiện của lạm phát chip và cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang đẩy giá máy tính bảng lên một mức mới, khiến những thiết bị tầm trung cũng trở nên đắt đỏ một cách khó tin.

Màn tăng giá trong âm thầm của máy tính bảng

Nếu như trước đây, các hãng thường thông báo lộ trình tăng giá để người dùng chuẩn bị, thì nay mọi thứ diễn ra lặng lẽ nhưng đầy khốc liệt. Theo đó, một trong những thương hiệu có tiếng của thị trường máy tính bảng là Lenovo đã nổ phát súng đầu tiên, khi âm thầm điều chỉnh giá bán toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng, với mức tăng từ 30 USD đến 70 USD (khoảng 800.000 đồng đến 1,83 triệu đồng) chỉ sau một đêm.

Nhiều người dùng vẫn đang giữ tâm lý chờ đợi giá giảm, nhưng các nhà phân tích thị trường khẳng định rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Một đợt sóng tăng giá trên diện rộng từ các nhà sản xuất Android khác dự báo sẽ sớm đổ bộ trong thời gian tới.

Giá máy tính bảng đang âm thầm leo thang vì cơn sốt AI

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này nằm ở hai thuật ngữ đang ám ảnh giới công nghệ là RAMageddon và Chipflation (khủng hoảng bộ nhớ RAM và chip xử lý).

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các trung tâm dữ liệu khổng lồ vét sạch nguồn cung chip nhớ RAM trên toàn cầu. Khi cầu vượt xa cung, giá linh kiện đầu vào tăng vọt và các nhà sản xuất máy tính bảng không còn cách nào khác là đẩy chi phí này sang phía người tiêu dùng. Các chuyên gia dự báo, tình trạng này chỉ có thể hạ nhiệt sớm nhất vào cuối năm 2027 hoặc 2028. Điều này đồng nghĩa với việc mức giá bạn thấy hôm nay có thể là mức dễ mua khi so với vài năm tới.

Để kịp thời trang bị và không phí tiền, việc chọn mua một thiết bị đủ dùng cho tương lai là quan trọng. Nếu bạn đang có ý định xuống tiền, hãy nhắm tới các dòng máy có cấu hình tối thiểu 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Đây là ngưỡng an toàn để máy tính bảng có thể vận hành mượt mà các ứng dụng ngày càng nặng nề do tích hợp AI.

Các ứng viên sáng giá hiện nay có thể kể đến Samsung Galaxy Tab S10 FE với cam kết hỗ trợ phần mềm đến năm 2032, hoặc Lenovo Idea Tab Plus ở phân khúc giá rẻ hơn. Việc đầu tư vào một thiết bị có cấu hình tốt và lộ trình cập nhật dài hạn ngay từ bây giờ sẽ giúp tiết kiệm hàng triệu đồng so với việc phải mua mới trong điều kiện thị trường leo thang vào năm tới.

